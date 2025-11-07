Emmanuel Macron en Brasil: Presidente de Francia es captado muy "cariñoso" con dos mujeres en público

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó una visita oficial a Brasil y cuando se encontraba en público ante una multitud de personas, vivió un episodio que llamó la atención. Dos mujeres lo abordaron tras hacerse paso entre el público y llegaron a abrazar al mandatario, lo que no lo incomodó y terminó aceptando el gesto.

Macron no rechazó a las mujeres

Fue el último miércoles 5 de octubre, mientras el jefe del gobierno francés andaba por las calles de Salvador de Bahía cuando ocurrió este peculiar hecho. Las féminas avanzaron entre los presentes y llegaron hasta él, tomándolo de los brazos y consiguiendo que las abrace ante la incredulidad de ellas.

Macron, que llegó hasta suelo brasileño para reunirse con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió caminar junto con otras autoridades ante la ovación de la multitud. Fue en ese instante cuando las mujeres al verlo, no dudaron en lanzarse sin saber que el gesto no sería rechazado.

Macron, Brezilya'da iki kadının yoğun ilgisiyle karşılaştı. pic.twitter.com/9PBST9ibzU — Yzb Hakan (@hakaanyzb) November 7, 2025

Por más de 30 segundos el mandatario compartió con ellas, incluso a una de ellas la abrazó por detrás, mientras posaba para fotógrafos profesionales y aficionados. Al final, una de ellas le dio un beso en la mejilla y la otra, cual fan enamorada y con los ojos iluminados, se alejaba diciéndole "te amo".

Visita de Macron a Brasil

La llegada del presidente francés a la nación sudamericana se dio para tratar una serie de puntos con el jefe de Estado Lula da Silva. Entre los acuerdos a los que llegaron, está el fortalecimiento de la cooperación policial contra el crimen organizado en la región amazónica.

Este encuentro que se llevó a cabo al margen de la cumbre sobre el clima de la COP 30 en la ciudad brasileña de Belém, discutió la seguridad a aplicarse a lo largo de los 730 km de frontera entre el 'país de la samba' y Guyana. La propuesta del mandatario brasileño es que se designe a un agregado militar 'galo' para actividades de inteligencia.

⚪ NOTICIA Brasil y Francia - Lula y Macron acuerdan reforzar la cooperación policial en la Amazonía durante la cumbre climática COP30



Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Emmanuel Macron anunciaron un acuerdo para fortalecer la cooperación policial y ambiental en la... pic.twitter.com/zu4Zz1UAis — Zentrism | Analysis (@zentrismo) November 7, 2025

Lula da Silva espera firmar un pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea antes de fin de año. Sin embargo, el gobierno francés ha mostrado reticencia al respecto.

