Chef peruano, fanático de Guns N' Roses, es despedido de su trabajo por fotografiarse junto a Axl Rose

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un cocinero peruano fue despedido tras trabajar por varios años en un prestigioso hotel de Lima, en el que esta semana se hospedó la banda de rock Guns N' Roses, de la cual es fanático.

Al darse la oportunidad de coincidir con el vocalista Axl Rose, no la desaprovechó y posó al lado de su ídolo, sin embargo, no contó con que ello le traería una grave consecuencia.

Despedido por una fotografía

La noche del 5 noviembre, Lima vibró a ritmo de la banda californiana Guns N' Roses tras una colosal presentación en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour". Miles de fanáticos disfrutaron alrededor de 3 horas y media de espectáculo en el que repasaron sus más grandes éxitos.

Previo a su presentación, tras su arribo a nuestra capital, la agrupación norteamericana decidió hospedarse en el prestigioso hotel Marriot, ubicado en el distrito de Miraflores. Ahí en un restaurante, un chef peruano tuvo uno de los días más memorables de su vida, pero que terminó por convertirse en una total indignación para compatriotas.

Richard Pérez Cuzcano, fanático del grupo de rock tuvo el privilegio de cocinar para el mismísimo líder Axl Rose, su máximo ídolo musical. Según comentó el mismo cocinero, mediante sus redes sociales, tras expresarle su admiración al cantante por lo que este accedió gustoso y posaron juntos para la posteridad.

No obstante, la emoción le ganó al chef que, había violado una de las normas de su centro de labores, por lo que horas después de ese ameno momento junto a su artista favorito, su jefe directo se enteró de la instantánea e inmediatamente procedió a despedirlo, tras 10 años laborando.

Cabe resaltar que esta regla establecía que los colaboradores tenían prohibido solicitar fotos o interactuar con los huéspedes más allá de su trabajo correspondiente.

Chef se pronuncia

Posteriormente, Pérez Cuzcano recurrió a su cuenta oficial de Instagram y compartir la fotografía junto al vocalista de Guns N' Roses y revelar su despido de su trabajo, luego editó el post.

"Yo era el chef del restaurante, me tomé una foto con el mismo Axl Rose después de cocinar para él, ayer me botaron del trabajo por infringir esa norma (...) ¿Que si valió la pena? Lo valió y lo valdrá hasta mis últimos días", escribió en su Instagram.

En conclusión, un chef peruano fue despedido de su trabajo por fotografiarse junto a Axl Rose, violando una norma que prohibía este tipo de actos.