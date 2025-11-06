Presidenta de México Claudia Sheinbaum denunció penalmente a sujeto que la acosó sexualmente

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el hombre que la acosó sexualmente cuando caminaba por las calles del Centro Histórico de la capital.

El condenable episodio se dio mientras se tomaba fotos con sus adeptos y el agresor aprovechó que no había personal de seguridad cerca de ella. Según Sheinbaum, inicialmente dudó en denunciar, pero decidió hacerlo en representación de las mujeres que lo sufren.

"No debe ocurrir en nuestro país, y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mexicanas. Decidí levantar denuncia y lo pensé también (...) Después dije 'tengo que presentarla, no es opción no hacerlo'. Esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos todas en nuestro país", manifestó.

En México, el acoso es un delito tipificado que contempla acercamientos obscenos, tocamientos, así como miradas y comentarios irrespetuosos, que atentan contra la dignidad y causan sufrimiento psicoemocional a las víctimas.

Anunció campaña de sensibilización y concientización

Durante la conferencia de prensa, la mandataria de México expresó su preocupación en torno a la situación de acoso sexual que viven las mujeres a diario. Por ello, consideró necesario abordar este tema con las entidades y gobernadores pertinentes.

"Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio personal, la única manera es bajo la aprobación de la mujer", señaló.

Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso sexual públicamente.

En ese sentido, anunció que, desde el gobierno, impulsará una campaña con el objetivo de exigir respeto por la mujer en todos los sentidos mediante acciones de sensibilización y educación a los hombres que se implementarán en las escuelas.

"Es importante que se haga una campaña a nivel nacional y que participen todos los estados y nos juntemos; más allá de lo político, es la defensa de la integridad de las mexicanas", agregó.

Condenó difusión de imágenes del incidente

Claudia Sheinbaum también se refirió al uso de las imágenes del episodio de acoso publicadas por el periódico mexicano Reforma, que se volvieron virales en redes sociales alrededor del mundo. Si bien no tomará acciones legales, condenó el hecho atribuyéndolo a una revictimización "fuera de toda ética y moralidad".

La presidenta de México descartó realizar refuerzos o cambios en su equipo de seguridad, pues mantendrá la cercanía con la gente cuando camine por las calles.

Tras la polémica suscitada a raíz de un video difundido públicamente donde Claudia Sheinbaum era víctima de tocamientos indebidos por un sujeto alcoholizado en México, la mandataria ha identificado a su agresor y ha decidido denunciarlo penalmente. Como parte de las medidas que ejecutará a causa de este hecho, en representación de las mujeres mexicanas, iniciará una campaña de sensibilización a través de la educación. Sin embargo, no dejará de exponerse en las calles y tampoco reforzará su seguridad, pues señala que quiere acercarse a la gente.