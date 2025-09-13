Venezuela denuncia que Estados Unidos abordó de forma "hostil" barco pesquero por ocho horas

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Venezuela denunció, este sábado 13 de septiembre, que una embarcación de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y retuvo un barco pesquero venezolano durante ocho horas.

Gobierno venezolano se pronuncia

En las útlimas semanas, Estados Unidos ha desplegado ochos busques en el Caribe sur para lo que ha definido como maniobras para combatir contra el narcotráfico internacional, lo que ha provocado nuevas tensiones en la capital venezolana Caracas.

El canciller venezolano Yván Gil se pronunció para dar a conocer lo suscitado en un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

"El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra", afirmó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

#Venezuela🇻🇪 denuncia que, este viernes 12 de septiembre, el buque venezolano "Carmen Rosa", tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE)... pic.twitter.com/CVwN6Zxt84 — teleSUR TV (@teleSURtv) September 13, 2025

En tal sentido, el funcionario acotó que fueron un total de "18 hombres armados con armas largas" que provenían de la unidad de origen norteamericano y que "abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación" de Venezuela, en la que los pescadores que iban a bordo realizarían la pesca de atún.

Además, Gil subrayó que la embarcación venezolana navegaba "a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla", en aguas que corresponden la Zona Económica Exclusiva venezolana.

Venezuela hace un llamado a EE.UU.

Cabe resaltar que, el Ejecutivo de Nicolás Maduro difundió imágenes captadas por los propios pescadores que muestran el momento del abordaje y la presencia del buque de guerra estadounidense en aguas bajo jurisdicción nacional.

En tanto, el canciller de Venezuela exhortó a Estados Unidos que "cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe". También pidió que se reconozca "la gravedad de estas maniobras" y que se rechaze "la utilización de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y depredadora".

Vale recordar que, Estados Unidos mantiene desplegados cerca a las costas venezolanas un total de ocho barcos militares y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico, lo que Venezuela ha calificado como un intento de propiciar un cambio de régimen.

En medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el país sudamericano denunció que el Gobierno de Donald Trump abordó de forma "hostil" barco pesquero por ocho horas.