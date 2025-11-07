Oficial mayor del Congreso rechaza responsabilidad en caso de cámara usada en mitin de FP: "Estaba de vacaciones"

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Fuertes revelaciones. El oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, presentó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo por el caso que investiga el uso de una cámara de este poder del Estado en una actividad proselitista de Fuerza Popular.

A través de un informe, el funcionario mencionó que en el día de la realización del evento (30 de octubre) se encontraba de vacaciones, habiendo dejado en el cargo al director general parlamentario, Jaime Américo Abensur Pinasco.

Oficial Mayor del Congreso deslinda responsabilidad en caso de cámara usada en mitin de Fuerza Popular: "Estaba ejerciendo descanso vacacional". Señala que Jaime Abensur Pinasco, militante de Fuerza Popular, se encontraba en el cargo



Su reemplazo es militante de Fuerza Popular

En el informe presentado ante el ente electoral, el titular de la Oficialía Mayor del Congreso precisó que su descanso vacacional lo ocupó del 23 de octubre al 2 de noviembre del presente, dejando en claro que no tendría responsabilidad directa en la entrega, traslado y uso del equipo en el mitin que encabezó Keiko Fujimori en Trujillo.

No obstante, quien lo sucedió en el cargo durante ese período sí tiene relación con el mencionado partido político, puesto que, sí pertenece a sus filas, según la base de datos del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Jaime Américo Abensur Pinasco pertence a Fuerza Popular.

De acuerdo con el ROP, Abensur Pinasco es militante activo de Fuerza Popular desde septiembre del 2020. De esta manera, podría configurarse alguna relación suya en la utilización del equipo a cargo de Daniel Luza, quien al descubrirse el hecho en el norte del país tuvo que renunciar a su puesto en el Parlamento.

Rospigliosi solicita archivar acusación en su contra

Sobre el mencionado caso, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), solicitó al Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, archivar la acusación formulada en su contra por su presunta vulneración a la neutralidad electoral.

Según el documento presentado, el legislador admite que entre sus funciones principales está "garantizar el funcionamiento del Congreso", mas no en ser "gestor operativo directo de bienes", ni tampoco en ser responsable de su custodia.

Sobre la "responsabilidad funcional" que le acusa el JEE Pacasmayo, el titular del Parlamento responde que el evento político del 30 de octubre fue "fuera de sede", que el hecho fue a cargo de un servidor; además, de que "no existen pruebas" que la actividad haya sido por su disposición. Con referente a la vulneración electoral que se le acusa, puntualiza que no hubo influencia en la intención de voto o rechazo a otra opción política.

"Si el hecho base (uso indebido) no está individualizado y no se demuestra nexo de participación o conocimiento por parte del presidente, entonces no puede proyectarse responsabilidad por neutralidad en su contra", refiere su descargo.

Finalmente, recalca que producto de este incidente, el Legislativo abrió un procedimiento sancionador contra los que se resulten responsables del hecho; por lo tanto, considera que debe ser archivado por "carecer de fundamento".