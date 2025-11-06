Michael Jackson REGRESA al cine: Lanzan tráiler del biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La espera terminó. Lionsgate lanzó el primer teaser tráiler de "Michael", la ambiciosa película biográfica sobre Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua (Training Day, Emancipation) y producida por Graham King, responsable de "Bohemian Rhapsody". El filme busca ser la representación cinematográfica definitiva del ícono musical más influyente del siglo XX.

El protagonista es Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del propio Michael, quien sorprende por su impactante parecido físico y gestual. Y es que hay algo en su mirada, en la forma en que se desliza por el escenario, que nos recuerda que el talento también se hereda.

En el tráiler, lo vemos recrear momentos icónicos como Thriller y diversos conciertos, mientras de fondo se escucha una mezcla de Wanna Be Startin' Somethin', Don't stop 'til you Get Enough y Billie Jean, como si el tiempo no hubiera pasado.

Jaafar Jackson y su gran parecido al Rey del Pop

Más que una película, una reconstrucción emocional

La película no solo retratará el ascenso artístico de Jackson desde sus días en The Jackson 5, sino también los desafíos personales que enfrentó fuera del escenario. Según la sinopsis oficial, Michael explorará "el viaje de una superestrella global hacia la inmortalidad artística", con énfasis en su faceta humana, sus contradicciones y su legado cultural.

Juliano Krue Valdi interpretará a Michael en su infancia

"Michael" no busca limpiar ni condenar: busca comprender. Desde sus inicios hasta los escenarios donde redefinió el espectáculo, la cinta promete mostrar al artista, al niño prodigio, al hombre que vivió bajo el peso de su propia leyenda.

El tráiler abre con una escena en el estudio junto al productor Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson, con una frase que escrita para quienes siempre siguieron al genio de Neverland.

"I know you've been waiting a long time for this. The tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top".

Estreno y expectativas

La película se estrenará el 24 de abril de 2026, y ya se perfila como uno de los eventos cinematográficos más esperados del año. El rodaje incluyó semanas adicionales para reforzar el tercer acto, buscando una narrativa más completa y emocional.

No es fácil hablar de Michael Jackson sin que el corazón se acelere. No por nostalgia, sino por la certeza de que su arte sigue latiendo en cada esquina del mundo. La película promete retratar al hombre detrás del mito. Y para los fanáticos, que han sentido el vértigo de su voz en los huesos, este adelanto ha sido una forma de volver a casa.