Venezuela: Más de 1 900 muertos y 10 000 heridos deja doble terremoto, informa la Asamblea Nacional

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país, la noche del miércoles 24 de junio.

Como es de conocimiento, a consecuencia los movimientos sísmicos, diversos líderes mundiales y presidentes de la región han enviado ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas y equipos para intensificar las labores de rescate.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Continúa aumentando el saldo de la tragedia. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos por los devastadores terremotos se elevó a 1,943.



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Cifra de víctimas mortales, heridos y desaparecidos sigue en aumento

En un nuevo pronunciamiento público realizado este martes 30 de junio desde Caracas, el funcionario de estado reveló que hasta la fecha se registran 1 943 muertes y 10 571 heridos, a consecuencia de los devastadores movimientos sísmicos.

Con referente las personas damnificadas, Rodríguez indicó que hasta el momento se reportan 15 866. En ese sentido, señaló que han habilitado 14 refugios en el estado de La Guaria y otros 55 entre Caracas, Miranda y los otros estados afectados.

"Están acondicionándose de manera lo mejor posible, vista la carrera contra el tiempo, pero no vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que tengan que ser derivados a los campamentos provisorios", puntualizó.

Sobre los resultados de las labores de rescate, comunicó que entre las acciones realizadas por las unidades de Protección Civil, Bomberos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y familiares, se ha podido rescatar a 19 861 personas.

Ayuda internacional sigue llegando a Venezuela

Del mismo modo, Jorge Rodríguez destacó nuevamente la cooperación internacional para coadyuvar en la grave emergencia que viene atravesando Venezuela, más precisamente por la cantidad de edificaciones que han colapsado y que mantiene sepultadas a un sinfín de ciudadanos bajo escombros.

Bajo esta premisa, indicó que 51 delegaciones internacionales, integradas por 3 660 rescatistas especializados, vienen ofreciendo todos esfuerzos para encontrar a la mayor cantidad de personas con vida, pese a que hasta el momento se han registrado también 689 réplicas.

En el caso del Perú, el domingo 28 de junio llegó a Caracas un avión de la Fuerza Aérea con 14 toneladas de bienes de ayuda humanitaria en favor de los damnificados. Dos días antes hizo lo propio un grupo de 44 bomberos voluntarios del Grupo USAR, habiendo logrado el rescate de una adulta mayor de 60 años en La Guaira.

Los ciudadanos venezolanos en general claman por más ayuda no solo para poner a salvo a sus seres queridos, también para lograr salvar más vidas, a casi una semana del desastre natural.