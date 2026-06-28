Terremotos en Venezuela: Grupo Usar Perú realiza rescate de adulta mayor en La Guaira

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras los terremotos suscitados el pasado miércoles 24 de junio en Venezuela, diferentes países del mundo, incluyendo el Perú ha enviado equipos de búsqueda para las zonas más afectadas. En ese sentido, el Grupo Usar (Urban Search and Rescue), encabezó el operativo que dio como resultado el rescate de una adulta mayor.

Equipo peruano trabajo en conjunto para rescatar a adulta mayor en Venezuela

El líder del grupo Usar Perú del CGBVP, Claudio Sáenz, mencionó el desarrollo que viene teniendo el equipo peruano en favor de la búsqueda y rescate de los ciudadanos atrapados entre los escombros a consecuencia de los terremotos de magnitud 7 en Venezuela.

Asimismo, el representante, afirmó que, luego de 14 horas de trabajo y mediante un trabajo conjunto con los bomberos venezolanos y un grupo de El Salvador, pudieron liberar con vida a una adulta mayor de 60 años que se había quedado atrapada luego del desastre natural suscitado hace 4 días.

"Hemos ejecutado el rescate de una persona de sexo femenino y en estos momentos estamos en proceso de recuperación, estamos haciendo una remoción de escombros con maquinaria pesada para retirar dos víctimas que lamentablemente han perdido la vida en una de las instalaciones del área de La Guaira, que es una de las zonas más golpeadas por el terremoto", comentó Claudio Sáenz.

De acuerdo lo declarado por el integrante del Grupo Usar, el estado en el que han encontrado el país es impactante dada la magnitud de los terremotos. Por esta razón, el 70% de los edificios de la zona de La Guaira se encuentran gravemente afectados y la misión de los equipos internacionales está siendo clave para rescatar a más ciudadanos que estén atrapados por la caída de las edificaciones.

"Según la información que tenemos oficial en los registros del estado de La Guaira, el 70% de los edificios en esta zona han tenido fallas estructurales, en algunos se han caído y otros se mantienen en pie todavía pero, obviamente van a tener que ser demolidos porque no están aptos para la habitabilidad de las familias, la destrucción ha sido bastante grande"

En conclusión, la presencia del equipo peruano que se encuentra debidamente preparado como el Grupo Usar Perú en las operaciones de rescate en Venezuela está siendo clave al encontrar más ciudadanos atrapados luego de haber presenciado los terremotos que ocurrieron el pasado miércoles 24 de junio y ha cobrado gran cantidad de vidas su paso.