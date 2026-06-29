Alertas de Google avisaron sobre el terremoto en Venezuela: ¿De qué trata y cómo funciona?

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un doble terremoto sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio dejando escenas de profunda tragedia. La alerta sísmica de Google, disponible también en Perú, logró emitir notificaciones segundos antes del fuerte sismo registrado.

¿Cómo funciona este sistema?

Ciudadanos de Venezuela reportaron haber recibido avisos de sismo procedentes del sistema de alerta de Google poco antes de los terremotos que golpearon al país llanero, pese a que este no cuenta con un mecanismo oficial de alerta temprana.

Esto sucedió gracias al Sistema de Alertas de Sismos de Android, desarrollado por Google, una tecnología que utiliza los sensores de movimiento de millones de teléfonos inteligentes para detectar vibraciones y enviar avisos a los usuarios ubicados en las zonas afectadas.

La herramienta se encuentra disponible en el país y puede activarse desde la configuración del teléfono. El sistema emplea la ubicación aproximada del dispositivo para identificar movimientos sísmicos de magnitud considerable y emitir notificaciones de emergencia.

¿Cómo activar las alertas en Android?

Los usuarios que cuentan con un dispositivo Android pueden habilitar la función en pocos pasos.

Ingrese a la aplicación de Configuración o Ajustes de su celular.

o de su celular. Busque y seleccione la opción de Seguridad y emergencia.

Entre al apartado de Alertas de terremotos.

Active el interruptor correspondiente.

Es obligatorio mantener el GPS o la ubicación del dispositivo encendida para que el sistema sepa si usted está en la zona de impacto.

Asimismo, el sistema requiere que el teléfono mantenga actualizado el sistema operativo y tenga activadas las notificaciones de emergencia para funcionar correctamente. La tecnología de Google usa los más de 2, 000 millones de teléfonos Android de todo el mundo, que funcionan como minisismógrafos para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo.

¿Cómo activar las alertas en IOS?

A diferencia de Android, los iPhone no incorporan el sistema de sensores de Google para detectar terremotos. No obstante, ofrecen las Alertas de Emergencia Gubernamentales y son compatibles con aplicaciones especializadas que envían notificaciones sísmicas. Para configurarlas, sigue este paso a paso:

Abra el menú de Configuración.

Ingrese a la sección de Notificaciones.

Deslice hasta el final de la pantalla.

Verifique que la opción de Alertas de emergencia esté activada.

esté activada. Al igual que en Android, es necesario mantener activa la ubicación del dispositivo

Al activarse, el teléfono emitirá una alarma sonora, una vibración intensa y mostrará un mensaje en pantalla con la magnitud estimada y recomendaciones de seguridad.

La incorporación de estas herramientas tecnológicas busca fortalecer la preparación ciudadana frente a los sismos. Aunque no sustituyen a los sistemas oficiales ni predicen terremotos, las alertas tempranas pueden ofrecer segundos valiosos para reaccionar, ponerse a salvo y reducir los riesgos durante una emergencia.