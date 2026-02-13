RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Policial
Siete detenidos

Caen 'Los Osados del Terror': PNP exige cadena perpetua contra detenidos dedicados al robo y extorsión

La PNP desarticuló la banda criminal 'Los Osados del Terror', agrupación delictiva dedicada al robo y extorsión en Lima Este. Las autoridades exigen cadena perpetua contra sus miembros.

Siete detenidos en operativo policial en Lima Este
Siete detenidos en operativo policial en Lima Este (Exitosa)

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 13/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La banda criminal 'Los Osados del Terror' con operaciones delictivas en Lima Norte, principalmente en San Juan de Lurigancho, fue desarticulada tras un operativo policial que dio con la captura de siete miembros del grupo delictivo.

Capturan a miembros de organización criminal

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio con la desarticulación de la banda criminal 'Los Osados del Terror', criminales que se dedicaban al robo y la extorsión en diversos puntos de Lima Este. Las operaciones de esta banda criminal se centraban principalmente en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Esta mañana la Policía Nacional presentó el proceso de desarticulación de la banda desde la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima donde se presentó a siete miembros capturados de este clan criminal. 

El coronel de la PNP, Edgar Flores, precisó que la banda criminal no cuenta con víctimas mortales encima, mas sí hay agraviados víctimas de la extorsión. Entre los principales afectados se encuentran una empresa de gas, uno de los blancos de los criminales.

Cañete: Continúa la búsqueda de joven que desapareció tras ingresar a playa San Pedro
Lee también

Cañete: Continúa la búsqueda de joven que desapareció tras ingresar a playa San Pedro

 

PNP solicita cadena perpetua

La captura de esta banda criminal se da tras el seguimiento de peritos de la PNP los cuales han realizado un trabajo constante sobre las actualizaciones de la banda familiar.

De esta forma, se logró una trazabilidad balística de las acciones de la banda criminal tras la cual se obtuvo información respecto a la llegada del clan delictivo a Chile.

Policía captura a tres sujetos con 850 mil dólares americanos falsos en taller clandestino en SJL
Lee también

Policía captura a tres sujetos con 850 mil dólares americanos falsos en taller clandestino en SJL

De acuerdo a la investigación, se encontraron que hay armas utilizadas por la banda criminal que han sido utilizadas en diferentes escenarios como en las localidades de Recoleta, Independencia, Maipú, entre otros. 

Se habrían dado 19 casos positivos con armas que han sido utilizadas tanto en Chile como en el territorio nacional. El jefe de la Dirincri, el general PNP Víctor Revoredo, indicó que estos son indicios claros para exigir cadena perpetua en contra de los detenidos.

"Esto es un indicio que ya debe ser parte de una sentencia de cadena perpetua para estos irrecuperables", precisó el general Revoredo.

Así, la detención de los criminales dan cuenta de la extensión del crimen no solo en el territorio nacional, sino también hacia el exterior al llegar hacia el país de Chile.

Temas relacionados banda criminal cadena perpetua extorsión PNP Robo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA