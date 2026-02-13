Caen 'Los Osados del Terror': PNP exige cadena perpetua contra detenidos dedicados al robo y extorsión

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La banda criminal 'Los Osados del Terror' con operaciones delictivas en Lima Norte, principalmente en San Juan de Lurigancho, fue desarticulada tras un operativo policial que dio con la captura de siete miembros del grupo delictivo.

Capturan a miembros de organización criminal

La Policía Nacional del Perú (PNP) dio con la desarticulación de la banda criminal 'Los Osados del Terror', criminales que se dedicaban al robo y la extorsión en diversos puntos de Lima Este. Las operaciones de esta banda criminal se centraban principalmente en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Esta mañana la Policía Nacional presentó el proceso de desarticulación de la banda desde la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima donde se presentó a siete miembros capturados de este clan criminal.

El coronel de la PNP, Edgar Flores, precisó que la banda criminal no cuenta con víctimas mortales encima, mas sí hay agraviados víctimas de la extorsión. Entre los principales afectados se encuentran una empresa de gas, uno de los blancos de los criminales.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Policía Nacional del Perú capturó a siete integrantes de la banda criminal 'Los Osados del Terror', dedicada a los delitos de robo y extorsión de Lima Este. El Gral. Víctor Revoredo indicó que los presuntos delincuentes deberían afrontar cadena perpetua.... pic.twitter.com/kgZSiqMMr2 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 13, 2026

PNP solicita cadena perpetua

La captura de esta banda criminal se da tras el seguimiento de peritos de la PNP los cuales han realizado un trabajo constante sobre las actualizaciones de la banda familiar.

De esta forma, se logró una trazabilidad balística de las acciones de la banda criminal tras la cual se obtuvo información respecto a la llegada del clan delictivo a Chile.

De acuerdo a la investigación, se encontraron que hay armas utilizadas por la banda criminal que han sido utilizadas en diferentes escenarios como en las localidades de Recoleta, Independencia, Maipú, entre otros.

Se habrían dado 19 casos positivos con armas que han sido utilizadas tanto en Chile como en el territorio nacional. El jefe de la Dirincri, el general PNP Víctor Revoredo, indicó que estos son indicios claros para exigir cadena perpetua en contra de los detenidos.

"Esto es un indicio que ya debe ser parte de una sentencia de cadena perpetua para estos irrecuperables", precisó el general Revoredo.

Así, la detención de los criminales dan cuenta de la extensión del crimen no solo en el territorio nacional, sino también hacia el exterior al llegar hacia el país de Chile.