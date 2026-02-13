PNP captura a la banda de extorsionadoras 'Las Forajidas del Cono Norte': Fingían ser jaladoras de pasajeros

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En un nuvo golpe contra la criminalidad que azota al país, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a una banda de extorsionadoras que fingían ser jaladoras de pasajeros y sembraban el terror en Puente Piedra.

Capturan a 'Las Forajidas del Cono Norte'

En pleno estado de emegencia en Lima y Callao, agentes de inteligencia del Depincri de Puente Piedra ya tenían en la mira a este grupo de mujeres que cometían actos delictivos bajo la fachada de ser jaladoras de pasajeros para colectivos que cubren la ruta del óvalo de Puente Piedra a Carabayllo.

Las imágenes de seguridad fueron claves para identificar que estas féminas se dedicaban al cobro de cupos a los transportistas que laboran en la zona norte de Lima. Así se conoció que las criminales exigían pagos diarios a los conductores para permitirles recoger pasajeros en la vía pública.

Estas sospechosas, de nacioinalidad extranjera, fueron identificadas como Yismari Argüello, de 32 años, conocida como alias La Chama, y Damaris Del Valle Mundaraín, alias La Pio. Junto a ellas, fue capturada la ciudadana peruana Gisela López, de 41 años, quien es conocida bajo el alias de La negra, según indicaron las fuentes policiales de jurisdicción capitalina.

Tras su captura, 'Las Forajidas del Cono Norte' fueron derivadas inmediatamente a la sede del Depincri de Puente Piedra para continuar con las diligencias correspondientes de acuerdo a ley.

Cabe señalar que, los efectivos de la Policía recordaron que estas intervenciones forman parte de un plan operativo diseñado para desaparticular a aquellos grupos delincuenciales que tienen como objetivo hostigar a los trabajadores del sector transporte que vienen siendo blanco de la criminalidad.

Lucha contra el cobro de cupos en el Rímac

En paralelo, en el distrito del Rímac, los agentes policiales emprendieron una acción simultánea para combatir el cobro de cupos. Fue así que, se apersonaron hasta las inmediaciones del Mercado de Flores del Rímac en donde lograron capturar a Walter Gil Leyva, quien es conocido bajo el alias de 'Gringo'.

En su poder se encontró anotaciones y libretas que lo relacionan directamente en actividades de extorsión contra los comerciantes y transportistas del distrito capitalino. De acuerdo al registro policial, se conoció que contaba con un amplio prontuario como el tráfico ilícito de drogas, usurpación agravada y delitos contra el cuerpo y la salud.

Como vemos, agentes de inteligencia del Depincri de Puente Piedra intervinieron a integrantes de la banda de extorsionadoras 'Las Forajidas del Cono Norte', quienes usaban la fachada de ser jaladoras de pasajeros de colectivos para ocultar el cobro de cupos.