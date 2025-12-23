El Agustino: PNP incauta más de 100 cajas con pirotécnicos: "Eran utilizadas en marchas", advierte coronel

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó más de 100 cajas con artefactos pirotécnicos de alta peligrosidad en el distrito de El Agustino, en un operativo que puso en evidencia la magnitud del mercado negro de estos productos. El hallazgo se produjo en un camión y en dos viviendas de la urbanización Nocheto, donde se almacenaba el material sin ningún tipo de control.

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la Dirincri Zona Centro, explicó que el lote había sido trasladado desde la zona sur de Lima y que la intervención del vehículo permitió identificar el domicilio donde se pretendía guardar la mercancía. La gravedad del caso, subrayó, no solo radica en la cantidad incautada, sino en el uso que se le estaba dando a estos artefactos.

Pirotécnicos usados en marchas

Montúfar mostró algunos de los productos decomisados, entre ellos los de tipo bazuca, caracterizados por lanzar una fuerte y continua ráfaga de cohetes.

El oficial advirtió que este tipo de pirotécnicos son utilizados de manera recurrente durante marchas en el centro de Lima, lo que incrementa el riesgo de lesiones y descontrol en las manifestaciones. "Estas eran utilizadas en marchas", enfatizó, recordando que su potencia puede causar graves daños si se emplean en espacios públicos.

Montúfar advirtió que pirotécnicos tipo bazuca son vendidos para las marchas en la capital.

Riesgo criminal y extorsivo

El coronel también exhibió también ejemplares de las conocidas 'Ratablancas', señalando que su peligrosidad trasciende el ámbito festivo y se infiltra en actos extorsivos.

"Estas son constantemente utilizadas por diversas bandas criminales para cometer actos extorsivos con el fin de amenazar o directamente acabar con la vida de sus víctimas", explicó. La venta indiscriminada en redes sociales, añadió, facilita que estos artefactos caigan en manos de delincuentes.

Montúfar recordó que la comercialización ilegal de pirotécnicos está penada por el artículo 279 del Código Penal, que sanciona la fabricación, almacenamiento y venta de materiales peligrosos como explosivos e inflamables, imponiendo penas de cárcel.

"Estamos hablando de que están atentando contra la vida de muchas personas. Esto lo ofertaban a través de redes sociales, cualquiera podía comprar", agregó.

'Ratablancas' son comúnmente usadas para actos extorsivos, advierte Montúfar

Detenciones y antecedentes

Durante el operativo se detuvo al conductor del camión, pero la investigación apunta también al propietario del inmueble donde se iba a almacenar la mercancía. Montúfar reveló que se trata de Luis Enrique Puclla Alvarado, alias "Luisito", un prontuariado por delitos contra el patrimonio.

"Acá causa sorpresa: esta vivienda ya había sido intervenida en octubre, donde hallamos armas de fuego y placas imantadas. Este sujeto actualmente está libre", señaló.

El caso refleja la magnitud del comercio ilegal de estos productos y su vínculo con la violencia en marchas y actos criminales, poniendo en relieve que esto no se trata solo de un problema festivo, sino de seguridad ciudadana.