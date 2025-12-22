Desarticulan banda delictiva 'Las Hienas de San Miguel': Se encontraba inmersa en extorsión y robo agravado

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En un nuevo golpe a la delincuencia, efectivos de la Policía desarticularon la banda criminal 'Las Hienas de San Miguel', que se encontraba inmersa en el delito de robo agravado y extorsión.

Capturan a integrantes de 'Las Hienas de San Miguel'

Mediante un megaoperativo desarrollado por la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Depincri Surco, se realizó un allanamiento de cuatro inmuebles en diversos distritos de la capital.

Durante esta intervención se logró la detención de Héctor Roselo, alias 'Cachaco', Aurora Ortega, alias 'Mamita' y Nicomedes Huamaní, alias 'Nico', quienes serían integrantes de la organización criminal 'Las Hienas de San Miguel'.

Esta red delictiva está sindicada de robar vehículos y extorsionar a los propietarios de estos para devolverlos, lo que refleja que este tipo de actos continúan golpeando a la ciudadanía.

De acuerdo a información policial, se incautó un arma de fuego con la serie erradicada que pertenecía a Héctor Roselo y que se encontraba oculta en la ducha de su domicilio.

Cabe señalar que, estas intervenciones se llevaron a cabo en Ica, San Juan de Miraflores, Pueblo Libre, Lima y San Miguel, en el marco del estado de emergencia en la capital y el Callao.

#EstadoDeEmergencia 🚨 | ¡Cayeron los temidos alias 𝑪𝒂𝒄𝒉𝒂𝒄𝒐, 𝑴𝒂𝒎𝒊𝒕𝒂 𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒋𝒐!

En el marco de la política del Estado 50/50, agentes del Depincri, capturando a tres integrantes de la banda criminal 𝐋𝐚𝐬 𝐇𝐢𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥, inmerso en el delito... pic.twitter.com/2SFEbdqwlf — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 22, 2025

Las denuncias de las víctimas fueron clave para su captura

Los efectivos de la Policía ya venían siguiendo los pasos de estos hampones que generaban temor y zozobra en sus víctimas. Debido a que algunos de estos agraviados denunciaron haber sido despojados de sus automóviles para luego ser extorsionadas y recuperarlos.

Algunas de estas personas afectadas lograron recuperar sus unidades móviles tras ello uno de los agraviados resaltó la labor de las fuerzas del orden y sostuvo que con también con la captura de los hampones se ha permitido que ya no viva en constante temor y amenazas.

"Agradecer a la Depincri Surco que ha hecho el trabajo excepacional para reubicarlo (al automóvil) agradecer de todo corazón, yo sé que hay buenos policías que trabajan por el bien del pueblo", sostuvo el agraviado a la prensa.

Cabe señalar que, este megaoperativo fue encabezado por el coronel PNP Orlando Riversos Chaupis dio a conocer que los intervenidos se encuentran con orden de detención preliminar por 7 días.

En el marco de la lucha contra la criminalidad, durante un megaoperativo en diversos puntos de Lima, la Policía Nacional, mediante la Depincri Surco, allanó cuatro inmuebles. Durante esta intervención se detuvo a tres integrantes de la banda criminal 'Las Hienas de San Miguel'.