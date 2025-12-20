PNP incauta más de 50 cajas de material pirotécnico en un edificio multifamiliar en El Porvenir

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En La Victoria, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha incautado más de 50 cajas de material pirotécnico que fueron encontrados en un pequeño departamento de un edificio multifamiliar en El Porvenir.

Según la información policial, los artículos pirotécnicos se pretendían distribuir ilegalmente en el distrito como en otras zonas de la ciudad ante la llegada de las fiestas por Navidad y Año Nuevo. La vivienda se encuentra en inmediaciones del emporio comercial de Gamarra.

Más de 50 cajas con material pirotécnico

El coronel Juan Carlos Montufar, jefe de Deprincri Centro, encabezó el operativo policial donde se dio la incautación de los artículos entre los que se encuentran petardos, candelas, bengalas, entre otros.

El allanamiento formaría parte de un seguimiento por parte de las autoridades policiales. El aviso dado por parte del Grupo Grecco de la PNP advirtió sobre el traslado de material pirotécnico vinculado a una banda criminal. De esta forma, la incautación se relacionaría con delitos.

Bombardas, misiles, avellanas, basukas y todo tipo de artefactos pirotécnicos que cuentan con sustancias tóxicas e inflamables (pólvora, azufres) fueron intervenidos. De ser mal manipulados, estos componentes pueden causar infortunios.

Explosivos al interior de un departamento

La gran cantidad de materiales fueron encontrados al interior de un departamento multifamiliar que no cumple con los requisitos de almacenamiento. Tal actividad ilegal puso en riesgo la vida de las familias que habitan en el mismo edificio.

El trabajo de la Depincri de La Victoria en trabajo coordinado con la Grecco logró incautar los materiales pirotécnicos antes de que pasen a ser comercializados sin contar con el registro para ello.

Una persona de 35 años identificada como Luis Nestor Llañaq Pérez (35) y una menor de edad fueron detenidos por la autoridad policial cuando se encontraban en el domicilio aparentemente realizando acciones de almacenamiento y traslado.

La Fiscalía ha iniciado las diligencias del caso para determinar la información digital que habría en un celular incautado como la persona que vendió los artefactos pirotécnicos, el traslado, la distribución y la participación de otros presuntos cómplices en este accionar.

Se estima que el material incautado en las más de 50 cajas superan más de S/80,000. Según la manifestación del intervenido, los artefactos pirotécnicos incautados sería la mercadería restante de los últimos días, evidenciando que el monto es mayor.

Tras el operativo policial donde se incautó más de 50 cajas de material pirotécnico en La Victoria, la PNP realizó un llamado a la manipulación de cuidado de este tipo de artefactos. Dos personas fueron detenidas en la intervención al interior de un departamento.