Elecciones 2026: JNE confirma 34 partidos con fórmulas presidenciales inscritas

El JNE confirmó que 34 partidos presentaron sus fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026, tras el cierre oficial del plazo de inscripción ante el Jurado Electoral correspondiente.

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 24/12/2025

El camino hacia las Elecciones 2026 ya está en marcha. El  Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que 34 partidos políticos lograron inscribir sus fórmulas presidenciales, marcando así el primer gran paso rumbo a la contienda electoral del próximo año.

Más de 30 partidos ya tienen fórmula presidencial

Al cierre del plazo oficial, 34 organizaciones políticas solicitaron la inscripción de sus fórmulas presidenciales ante el Jurado Especial Electoral (JEE) Lima Centro 1, según informó el JNE

Todo el proceso se dio dentro del cronograma establecido para las Elecciones 2026, una etapa clave antes de entrar de lleno a la campaña. Entre los partidos que presentaron sus fórmulas figuran:

  1. Fuerza Popular
  2. Libertad Popular
  3. Podemos Perú
  4. Ahora Nación
  5. Unidad Nacional
  6. Partido Patriótico del Perú
  7. Partido Demócrata Verde
  8. Un Camino Diferente
  9. Renovación Popular
  10. Partido del Buen Gobierno
  11. Alianza para el Progreso
  12. Partido SiCreo
  13. Partido País para Todos
  14. Avanza País - Partido de Integración Social
  15. Juntos por el Perú
  16. Salvemos al Perú
  17. Alianza Electoral Venceremos
  18. Partido Político Perú Acción
  19. Partido Político Integridad Democrática
  20. Partido Cívico Obras
  21. Perú Moderno
  22. Partido Democrático Federal
  23. Partido Aprista Peruano
  24. Partido Político Cooperación Popular
  25. Partido Frente de la Esperanza 2021
  26. Partido Demócrata Unido Perú
  27. Fuerza y Libertad
  28. Partido Democrático Somos Perú
  29. Partido Político Perú Primero
  30. Partido Político Nacional Perú Libre
  31. Progresemos
  32. Partido Morado
  33. Partido Político PRIN
  34. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú

El JNE precisó que el plazo vencía a las 23:59 horas, aunque recordó que, en el caso del sistema virtual Declara+, las solicitudes podían completarse hasta el mediodía del 24 de diciembre, siempre que el personero legal haya iniciado el trámite antes del cierre oficial.

Listas admitidas, observadas y en evaluación

De todas las solicitudes presentadas, el JEE Lima Centro 1 ya comenzó con la revisión formal. En ese proceso, se admitió la fórmula presidencial de Fuerza Popular.

Las presentadas por Avanza País - Partido de Integración Social y Libertad Popular fueron declaradas inadmisibles, otorgándoles un plazo para subsanar las observaciones detectadas. El resto de fórmulas presidenciales continúa en etapa de evaluación

Según el JNE, esta revisión incluye aspectos como las hojas de vida, los planes de gobierno, el cumplimiento de las cuotas electorales y la verificación de que los candidatos no tengan impedimentos legales para postular en las Elecciones 2026.

Cabe recordar que, en total, son 38 organizaciones políticas las que quedaron habilitadas para presentar candidaturas tras superar las elecciones primarias. 

Sin embargo, dos de ellas no lograron definir ni presentar una fórmula presidencial dentro del plazo establecido.

Listas al Congreso y Parlamento Andino

El proceso no se limita solo a la Presidencia. El JEE también recibió cientos de solicitudes para otros cargos

Hasta el mediodía, se contabilizaron 274 listas de candidatos al Senado, 222 a la Cámara de Diputados y 8 al Parlamento Andino, todas actualmente en proceso de calificación.

Con el cierre de inscripciones, el JNE confirmó oficialmente que 34 partidos políticos lograron registrar sus fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026.

elecciones 2026 fórmulas presidenciales inscripción de candidaturas JNE Jurado Nacional de Elecciones partidos políticos

