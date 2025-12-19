Terror en Cercado de Lima: Joven padre de familia es asesinado por resistirse al robo de su camioneta

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El desborde criminal en la capital peruana cada vez cala más profundo. Un hombre de 38 años y padre de familia de tres menores de edad fue asesinado a manos de criminales que intentaron robar su camioneta en el Cercado de Lima.

El asalto fue frustrado por un efectivo policial que se encontraba en la zona dando paso a una balacera. Desafortunadamente, el hombre recibió un impacto de bala en el abdomen que acabó con su vida.

Herido tras resistirse a robo

Durante la madrugada del jueves 18 de diciembre, Ángelo Manuel Miota Seijo, se encontraba manejando su camioneta junto a un acompañante por el jirón Leonardo Arrieta en dirección a la avenida Argentina con el fin de realizar un encargo.

Cuando se encontraba cerca a la intersección de las vías, unos criminales a bordo de una camioneta habría interceptado el paso con el fin de sustraerle su vehículo, según información policial.

Detrás del auto de la víctima, se encontraba un policía quien, al percatarse del hecho, se dispuso a usar su arma policial con el fin de resguardar al seguridad de los agraviados.

Al resistirse al robo del vehículo, los criminales efectuaron un disparo contra Miota a la altura del abdomen dejándolo gravemente herido. Por su parte, el copiloto del auto recibió un proyectil de arma de fuego a la altura del brazo.

Producto de los intercambios de balas contra los criminales, uno de estos resultó herido. Los malhechores emprendieron la huida con dirección al Callao mientras que al mismo tiempo el joven padre de familia luchaba por su vida.

Fue trasladado a clínica local

Tras recibir el impacto fue trasladado a una clínica cercana para intentar salvar su vida. Lamentablemente, se constató que el joven padre había fallecido, según indicó el medio Latina Noticias. Con este asesinato se continúa en el hoyo de la criminalidad en el país.

Según la información del medio de noticias, el vehículo donde se trasladaba Miota Seijo pertenecería a una empresa encargada del traslado de encomiendas. Adicionalmente, el hombre de 38 años habría cumplido la función como resguardo de seguridad del negocio y contaba con licencia para portar armas de fuego.

De contar con el registro de las cámaras de seguridad ubicadas en la jurisdicción se determinaría la ocurrencia de los hechos y la identificación de los delincuentes que perpetuaron este crimen. Por lo pronto, una víctima más del crimen arrebató la vida de un hombre de 38 años en Cercado de Lima.