Universitario oficializa a su flamante defensa Caín Fara: "Se une a las filas del más campeón del Perú"

Universitario de Deportes oficializó la llegada de su flamante defensa argentino Caín Fara marcando así el inicio de sus refuerzos de cara a la temporada 2026 en el que busca ser protagonista y alzarse con el tetracampeonato nacional de la mano de su nuevo técnico Javier Rabanal.

La 'U' ya tiene nuevo zaguero

Lo que ya se voceaba se convirtió en realidad. El cuadro crema oficializó mediante sus redes sociales, este martes 23 de diciembre, la flamante incorporación del defensor Caín Fara, proveniente del club Atlético Atlanta, de la Segunda División de Argentina.

"El 'Faraón' se une a las filas del del más campeón del Perú ¡Con garra, fuerza y actitud", se lee en una publicación de la cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) de la institución de Ate.

El futbolista de 31 años estuvo llegó a mediados del 2024 en su ahora exequipo y en el presente año disputó 31 partidos, convirtiéndose en una de las piezas más importantes en la parte defensiva.

Cabe señalar que, Universitario le hizo un contrato de una temporada a Caín Fara, sin embargo, no se descarta que pueda seguir, siempre y cuando llene las expectativas al club y se gane un puesto en el plantel.

En otra publicación, el formado en las divisiones formativas de Rosario Central sorprendió al aparecer en un video en el que se dirigió a todos los hinchas merengues. "¡Hola cremas! Me siento orgulloso de llegar al único grande del Perú. Nos vemos pronto y dale 'U'", sostuvo el apodado 'Faraón' totalmente contento.

La 'U' ya tiene técnico: Javier Rabanal

En tienda crema, ayer lunes, presentaron a quien será el timonel de Universitario de Deportes: el español Javier Rabanal marcando así una etapa cargada de expectativas sobre todo porque el conjunto merengue sueña con sumar su cuarto trofeo local consecutivo.

En primer lugar, el exestratega de Independiente del Valle enfatizó que no pensó dos veces en concretar la propuesta del equipo, pero fue cauto en su discurso. "Es el proyecto que más me seducía y agradezco que lo hayan hecho tan rápido", sostuvo.

"Me gusta trabajar con los jóvenes y con la gente que está en el plantel con experiencia y jerarquía", señaló el flamante entrenador de la 'U', quien reveló que su objetivo es construir un equipo que compita.

Es así como la tarde de este martes 23 de diciembre, mediante sus redes sociales, el club Universitario de Deportes oficializó la llegada del zaguero central argentino Caín Fara quien firmó contrato por una temporada con la posibilidad de que pueda extender su vínculo con el conjunto crema.