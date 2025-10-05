Los Olivos: Intervienen búnker con 147 personas vinculadas a 'La Nueva Generación del Hampa'

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un local ubicado en la cuadra 3 de la calle Platino en el distrito de Los Olivos fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) donde detuvieron a 147 personas dentro del establecimiento.

En la intervención policial se encontraron armas, gran cantidad de droga, celulares robados, entre otros. Las personas capturadas estarían relacionadas con la organización criminal 'La Nueva Generación del Hampa'.

147 personas detenidas en Los Olivos

Dentro de las 147 personas detenidas durante la madrugada de este 5 de octubre habría una red delictiva que los relaciona con la organización criminal 'Antitren', también conocida como 'D. E. S. A.'.

De apariencia inofensiva, el local funcionaba de día como una restaurante de comida marina como fachada pero por las noches se convertía en un club nocturno concurrido por los detenidos.

Según la información preliminar, dentro de los detenidos estaría involucrado delincuentes que asesinaron al diplomático indonesio Zetro Leonardo Purba el pasado 1 de setiembre fuera de su domicilio en Lince.

Parte de la información policial indica que los detenidos sospechosos habrían trabajado por encargo de otra organización criminal. Durante la intervención se incautaron armas de fuego como una mini UZI, una gran cantidad de motocicletas que permanecían estacionadas fuera del local y una numerosa variedad de droga. Los objetos detenidos pasarán a la división de criminalística.

Tras su intervención, los implicados fueron custodiados por la División de Homicidios hacia un bus de la PNP para continuar con las investigaciones. La información policial brindará detalles de quienes cuentan con antecedentes, pertenencia a una banda o organización del crimen, la tenencia de armas y la nacionalidad de los detenidos.

#Lima 🚨 | ¡Golpe al crimen organizado!👊

En Los Olivos, agentes de la @DirincriPNP intervinieron un búnker donde se detuvo a 147 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal 𝐋𝐚 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐇𝐚𝐦𝐩𝐚.

Se hallaron armas, drogas, dinero... pic.twitter.com/uu6eG86DIO — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 5, 2025

Alcalde de Los Olivos cerrará el local

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, comunicó que tras el operativo policial, se ha iniciado el trámite para la clausura definitiva del local. El burgomaestre indicó que el local no contaba con licencia para funcionar como club nocturno por lo que la municipalidad está trabajando con su ente fiscalizador para la aplicación de multas y clausura definitiva.

Según indicó Castillo, muchos de ellos estarían implicados en una variedad de actos ilícitos. Además, en el frontis del local se incautaron las motocicletas estacionadas para determinar si hubieran sido robadas o usadas en actos ilícitos. Como se sabe, el medio de transporte de los criminales más usado son las motos.

En una intervención policial en Los Olivos se detuvieron a 147 personas dentro de un local fachada que servía como búnker de la organización criminal 'La Nueva Generación del Hampa'.