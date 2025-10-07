Rímac: Capturan a 3 presuntos integrantes de la banda delincuencial 'Los peineros del Cono Norte'

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En un operativo llevado a cabo por la División de Investigación de Robos (Divinrob) de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), se capturó en el distrito del Rímac, a tres sujetos quienes integran la banda criminal 'Los peineros del Cono Norte' dedicada a la extorsión.

Caen miembros de 'Los peineros del Cono Norte'

En un nuevo golpe a la ola delictiva, la mañana de este martes 7 de octubre, en la avenida Prolongación Alcázar con avenida Morro de Arica, en el distrito del Rímac, tres delincuentes fueron intervenidos tras ser seguidos por la DIRINCRI debido a que estarían vinculados al robo de vehículos de alta gama y a viviendas.

Los hampones iban a bordo de un vehículo de color negro en el que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) incautaron un arma de fuego artesanal, municiones, celulares, herramientas para palanquear y hurtar automóviles. Alrededor de la madrugada se comenzó a hacerle seguimiento a estos tres facinerosos.

De acuerdo a información de Latina Noticias, luego de su intervención, los criminales alegaron que se encontraban paseando, no obstante, no respondieron a la pregunta del por qué tenían en su poder la pistola que se encontraba en el interior de la unidad móvil.

Cabe resaltar que, estos malhechores cuentan con antecedentes, dos de ellos por robo agravado. Y forman parte de la banda delincuencial 'Los peineros del Conor Norte' que se dedican a robar autos para delinquir a través de extorsiones.

Sembraban el terror en distritos de Lima

Los tres sujetos identificados como Diego Pool Araucano (21 años), Jean Carlo (32 años) y Richard Cueva (28 años) quienes portaban armas de fuego y herramientas para sustraer vehículos de alta gama en al menos ocho distritos de Lima y Callao.

Estos peligrosos sujetos registraban antecedentes por delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas, delitos contra el robo de unidades móviles y delitos contra el daño personal.

"Hemos tenido información relevante relacionada a una banda criminal que viene operando en diferentes distritos de la capital, Carabayllo, Comas, Independencia, San Martín, Los Olivos, Callao, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho y Rímac (...) las actividades criminales venían desplazándose en horas de la madrugada", coronel PNP, Juan Carlos Montufar.

