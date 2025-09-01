RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
No cumplió con dictamen

Magdalena: Familiares denuncian que exsereno que causó la muerte de adulto mayor fue liberado

Christian Alberto Hartmann Cepero, exsereno de la municipalidad de Magdalena del Mar, fue liberado antes de cumplir con el dictamen de prisión preventiva en su contra por empujar a un adulto de 60 años.

Familiares denuncian que exsereno está libre
Familiares denuncian que exsereno está libre (Fuente: Panamericana Televisión)

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 01/09/2025

Tras haberle dictado nueve meses de prisión preventiva, el extrabajador de la municipalidad de Magdalena del Mar, Christian Hartmann, fue liberado apenas cinco meses tras su detención denuncian familiares de la víctima. 

Exsereno fue liberado antes de cumplir con prisión preventiva 10

El 15 de marzo de 2024, un exsereno de la municipalidad de Magdalena del Mar empujó, sin un motivo aparente, a un hombre de 60 años de edad en inmediaciones de un parque del distrito.

El ataque ocurrió cuando el anciano estaba regresando del mercado en dirección a su casa cuando fue interpelado por el extrabajador de la municipalidad, Christian Alberto Hartmann Cepero, quien lo intervino sin razón aparente. Tras el empujón, el adulto mayor identificado como Luis Enrique Sarrín Revolledo, falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneano por el fuerte impacto contra el pavimento.

Tras el altercado iniciado por Hartmann Cepero, vecinos de la zona lo interpelaron. Inicialmente, el exagente no habría asumido la responsabilidad del acto diciendo que el hombre mayor "se había tropezado". Esta declaración fue desmentida posteriormente tras las investigaciones y el registro visual de las cámaras de videovigilancia del distrito. 

En un comunicado oficial de parte de la misma municipalidad en el pasado mes de marzo, señalaron que su extrabajador se había apersonado a la sede policial en donde fue puesto en calidad de detenido y afrontaría los cargos. Adicionalmente, la entidad retiró al extrabajador. 

Familiares del agraviado denuncian que exsereno ahora está libre 

Días atrás, familiares de Luis Enrique Sarrín Revolledo se han enterado que el agresor fue liberado a pesar de tener un dictamen de prisión preventiva por nueve meses desde el hecho ocurrido a mediados de marzo.

En conversación con el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, el hijo de Sarrín Revolledo comentó su sorpresa e indignación frente a la liberación de Christian Hartmann y denunció que habrían trabas en la investigación. 

"Lo que me comenta el abogado es que están habiendo trabas, a nosotros todavía no nos han citado a dar nuestra manifestación. El proceso se sigue extendiendo y está persona ya está en libertad, no sé que está pasando con el Poder Judicial y la Fiscalía", expresa uno de los hijos del agraviado.

En este caso, existen los registros visuales donde claramente se observa que el extrabajador municipal desciende de la camioneta del municipio y empuja al adulto mayor. Además, se cuentan con las evidencias, antecedentes y testimonios de la agresividad de Christian Hartmann por parte de vecinos del distrito. 

 

