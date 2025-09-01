Temor en Carabayllo: Detonan explosivo en vivienda de empresario de mototaxis y lo amenazan de muerte

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La extorsión sigue atormentando a los transportistas, esta vez la víctima fue un empresario de mototaxis, quien sufrió la detonación de un explosivo en exteriores de su vivienda, en Carabyllo, y ha sido amenazado de muerte.

Piden 50 mil sole y el pago diario de 5 soles

Se trata del dueño de la empresa de transporte Manuel Prado, también dirigente de 80 mototaxistas quien han paralizado su servicio por las amenazas que vienen sufriendo.

En diálogo con Exitosa, el presidente de los mototaxistas contó que los delincuentes se indetificaron como Los Zetas del Cono Norte y solicitaron el pago de 50 mil soles, así como un pago diario de 5 soles por unidad.

"El sábado han secuestrado a una de nuestras conductoras (...) y a través del celular de la señora me han mandado a llamar, se han comunicado conmigo. Le cerraron con una moto y un carro, le sacaron el arma, se lo pusieron en la cabeza y a través de ella me llamaron. Se identificaron como los Zetas del Cono Norte y solicitaron 50 mil soles y el pago de 5 soles diarios por cada unidad", contó.

El video de una cámara de seguridad y otro grabado por los propios delincuentes muestran el atentado contra la trabajadora quien afortunadamente no resultó herida, aun que fue testigo de los disparos efectuados para atemorizarla.

Dejan explosivo en casa de dirigente

Pese a aquella amenaza los transportistas no cedieron, por ello, sujetos llegaron hasta los exteriores de la vivienda del dirigente para dejar un explosivo que detonó afectando las ventanas del lugar. Posterior al ataque enviaron un nuevo mensaje, mediante el que aseguraron que de no recibir el pago este 1 de septiembre hasta el mediodía, atentarán contra la vida de alguno de los conductores.

"Lo único que le pedimos al Estado, no quiero pensar que es terrorismo de Estado, que esté permitiendo que haya esta violencia innecesaria", exigió a las autoridades.

El ataque se ha registrado a unas cuadras de la Comisaría El Progreso, y tras este hay efectivos policiales resguardando la vivienda del dirigente afectado. El líder de los mototoaxistas de la zona aprovechó la señal de Exitosa, para exhortar a las autoridades a tomar acciones ante el aumento de la crminalidad.

De esta manera la vivienda de un empresario mototaxista fue atacada con la detonación de un artefacto explosivo, para posteriormente recibir amenazas contra su vida.