Atacan a balazos Empresa de Transportes 36 en menos de 6 horas en San Martín de Porres

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Transportistas de la Línea 36 sufren dos atentados en menos de seis horas, en su paradero de San Martín de Porres, conocido como Camote, a pocas cuadras de la avenida Carlos Izaguirre. Un hecho que ha generado preocupación en los trabajadores de la empresa, pues anteriormente ya habían sido atacados.

Atacan buses de la Empresa de Transportes 36

El primer atentado sufrido se registró en horas de la madrugada cuando sujetos armados llegaron para abrir fuego contra la pueta metálica del paradero de San Martín de Porres. Pasados unas horas, alrededor de las 5:00 a. m. un criminal llegó nuevamente hasta dicho punto para ingresar y disparar contra una de las unidades que estaba por salir para dar inicio con el servicio.

Cabe señalar que, hace un mes dejaron un artefacto explosivo en el lugar causando temor entre los trabajadores de la empresa de transportes. Por esta razón y a causa de los nuevos atentados, los directivos de la compañía han dispuesto no brindar el servicio de transporte este lunes 1 de septiembre.

Empresa no habría informado de cobro de cupos a trabajadores

En diálogo con Exitosa, uno de los conductores de esta línea expresó su preocupación por los ataques y explicó que la empresa no ha informado a los trabajadores si se trata de cobro de cupos.

"Indignado, en parte por la falta de comunicación de los directivos de la empresa que no nos manifiestan. Porque estos [delincuente] no van a venir así nomás defrente a balearnos, entonces ya han tenido que comunicar a la directiva, pedir sus cupos y ellos han tenido que tener la responsabilidad de manifestarnos a nosotros. ", contó.

Además, brindó detalles del último ataque, expecificando que el individuo que llegó apuntó con su arma de fuego desde la puerta en dirección a él y otro empleado.

"Yo soy uno a los que han apuntado con el arma, gracias a Dios no salió la bala y ahora la estoy contando. Como de aquí a dos metros nos apuntó al señor y a mi (...) el primer intento, el segundo intento tampoco, yo salí corriendo, y al tercer intento ha comenzado a disparar", manifestó.

Asimismo, solicitó a las autoridades que es momento de que los policias salgan a salvaguardar a la vida de los trabajadores de las empresas que vienen siendo extorsionados. Son cerca de 100 transportistas los que este lunes 1 de septiembre no saldrán a trabajar por los atentados, como parte de una medida de manera indefinida.