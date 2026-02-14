Empresa Huáscar sufre nuevo ataque armado: Conductor de bus esquivó disparos para salvar su vida

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo ataque armado contra transportistas se ha reportado en la capital. En esta ocasión, el conductor de un bus de la empresa Huáscar, fue víctima de presuntos extorsionares que, no dudaron en disparar hacia el vehículo que conducía. Según se conoció, el chofer se salvó de morir.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, los hechos ocurrieron durante horas de la noche del último viernes 13 de febrero, exactamente en el sector de San Diego, en el distrito de San Martín de Porres.

El terrorífico suceso ocurrió cuando el conductor se trasladaba por el mencionado sector recogiendo pasajeros como lo hace habitualmente, hasta que de pronto unos sujetos aparecieron en escena y comenzaron a disparar contra el bus.

A pesar de la situación de miedo en que se encontraban, los pasajeros que abordaban el bus lograron captar en video el preciso momento de el ataque, registrando las maniobras que realizó el conductor para evadir las balas y así poder salvar su vida y la de los demás.

Según información policial, una de las balas impactó contra la ventana del chofer, quien relató cómo fue que esquivó los disparos. Por su parte, luego del tenso momento el cobrador que también estuvo presente, mencionaba que ya no transiten por dicha zona.

Conductores denuncian abandono

Cabe mencionar que, nuestro medio llegó hasta el sector de El Trébol, en San Juan de Lurigancho (SJL), debido a que aún se registra la circulación de buses de la mencionada empresa. Es así que, pudimos mantener diálogo con uno de los conductores que denunció el abandono de parte de la propia empresa a pesar de que estos hechos violentos continúan presentándose.

"La empresa nos ha dejado, prácticamente nos ha abandonado, no quieren saber nada, nos han dejado a nosotros nomás", dijo a Exitosa.

Además, el chofer aseguró que junto a sus compañeros, han tomado la decisión de no pagar 50 mil soles a extorsionadores por "seguridad". Es el criminal denominado como "El cholo de Canta" quien exige dicho monto y posteriormente, el pago diario de 15 soles por unidad.

"No vamos a pagar, todos nos hemos puesto de acuerdo. Tenemos los números, los mensajes todo, tenemos el sartén por el mango para poder capturarlos. La policía va a hacer finta a la cochera, firman y se van", dijo uno de los conductores.

Es así como, los conductores de la empresa Huáscar hicieron un llamado a las autoridades con la finalidad de obtener respuesta ante los recientes ataques armados por parte de criminales.