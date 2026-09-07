PNP captura presunta banda criminal que usaba falsos taxis para ejecutar secuestros al paso en Lima Norte

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La PNP capturó a una banda cuyos integrantes habrían amenazado de muerte a una persona vinculada al sector farmacéutico. Los sospechosos presuntamente obtuvieron sus claves bancarias bajo amenazas. Con esta información, la víctima habría sido obligada a realizar diversas transferencias de dinero.

El coronel PNP Holger Obando brindó detalles sobre la ubicación del vehículo y explicó cómo se desarrolló el operativo que permitió capturar a los sospechosos.

Alerta permitió frustrar presunto secuestro

El coronel Obando contó que detectaron movimientos sospechosos tras una alerta por el presunto secuestro de un trabajador de una farmacia, por lo que interceptaron el vehículo en el que se desplazaban los tres implicados.

"Recibimos información desde nuestros canales de inteligencia que se habría producido un secuestro de un ciudadano peruano dedicado al rubro de la farmacia. Las unidades operativas que permitieron la detención de tres sujetos a bordo de un auto color negro en el distrito de San Martín de Porres. En el interior se encontraba el secuestrado privado de su libertad", señaló.

Víctima fue captada con falso taxi

Asimismo, narró cómo la víctima habría caído en manos de los sujetos cuando se disponía a tomar un taxi tras una jornada de relajación. Dentro del vehículo, fue amenazada para que entregara información relacionada con sus cuentas bancarias.

"Las investigaciones refieren que esta victima sale de un centro de esparcimiento de Lima Norte. Aborda un taxi que es solicitado por una tercera persona. En la ruta, el vehículo se detiene e ingresan dos sujetos que lo amenazaron con una presunta arma de fuego, ordenándole que entregue la clave de su teléfono y de sus aplicativos de bancos", precisó.

Amenazas obligaron a pagar S/2500

La víctima, presa del miedo, habría cedido ante las amenazas y realizado una transferencia por una suma importante de dinero. Según la investigación, los sujetos pretendían apoderarse de todos sus ahorros, pero el delito fue interrumpido tras la llegada de las unidades policiales.

"Bajo amenazas hace una primera transferencia ascendente a S/2500 y la finalidad era retirarle los S/40 mil que tenía en sus cuentas. Es mantenido en cautiverio durante cuatro horas y se hace la presencia policial para la invertención y la detención", manifestó.

Presunta banda tendría un antecedente

La autoridad policial también reveló que la presunta banda ya habría atacado a otro ciudadano semanas atrás, utilizando una modalidad similar.

"En el desarrollo de las actas respectivas, es que aparece una segunda persona que señaló haber sido victima de la misma y bajo similares circunstancias. El hecho sucedió en Lima Norte. Esta persona llegó a reconocer al corpulento sujeto venezolano", añadió.

La PNP logró capturar a los presuntos integrantes de la banda, quienes habrían utilizado amenazas de muerte para obtener información bancaria de la víctima y obligarla a realizar transferencias de dinero.