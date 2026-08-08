VMT: ¡Balacera y extorsión! Atacan a tiros el paradero de la empresa de transporte Etupsa, línea 73 A

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Extorsionadores atacaron a balazos el paradero inicial de la empresa de transporte Etupsa, línea 73 A, en Villa María del Triunfo. El atentado ocurrió durante la noche y generó alarma entre trabajadores y vecinos de la zona de San Gabriel. La Policía ya investiga el ataque, que estaría relacionado con las amenazas extorsivas contra la compañía.

Atacan a balazos paradero de la línea A de Etupsa

El violento hecho ocurrió cerca de las 9:30 de la noche de ayer, 7 de agosto, en el paradero ubicado en la avenida Latinoamérica. Según los registros de las cámaras de seguridad de la zona, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el establecimiento.

Los delincuentes dispararon en reiteradas oportunidades antes de escapar rápidamente del lugar. Tras el ataque, agentes policiales y personal de criminalística llegaron para recoger evidencias que permitan identificar a los responsables. En la escena se contabilizaron 12 casquillos de bala, de los cuales siete terminaron impactando directamente contra la puerta principal del paradero.

El atentado vuelve a poner a Etupsa, línea 73 A, en el centro de una investigación por presuntas extorsiones. Esta empresa cubre la ruta entre Villa María del Triunfo y el Cercado de Lima, por lo que el ataque genera preocupación entre sus conductores y usuarios ante la posibilidad de nuevos hechos violentos.

Cabe recordar que el pasado 16 de junio esta empresa ya había recibido amenazas extorsivas por parte de una banda criminal denominada 'Los Imparables del Sur'. Esta organización habría exigido el pago de cupos a los conductores de la compañía, según la información conocida tras las amenazas.

🔴🔵 VMT: atacan a balazos paradero de la empresa de transporte Etupsa Línea A.



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Asimismo, el 6 de junio, un chofer de la línea 1, perteneciente a la misma empresa, fue trágicamente asesinado en el distrito de San Martín de Porres. Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que el reciente ataque podría estar relacionado con una disputa por el cobro de cupos y las amenazas contra el sector transporte.

Otro ataque en el sector transporte

La noche de ayer, un empresario de transportes fue asesinado a balazos cuando se desplazaba a bordo de su camioneta por una zona de Los Olivos. La víctima fue interceptada por sicarios que se movilizaban en una motocicleta y, tras el ataque, su acompañante resultó herida y fue trasladada de emergencia a una clínica cercana.

El fallecido fue identificado como Eugenio Benítez Tacanga, de 69 años, gerente general de la empresa de transportes Corazón de Jesús San Diego. El crimen ocurrió a solo una cuadra del óvalo Infantas, en la intersección de las avenidas 2 de Octubre y Santa Elvira.

Según información preliminar, el dirigente transportista conducía su vehículo cuando fue sorprendido por dos sujetos armados a bordo de una moto lineal. Los atacantes dispararon en 11 oportunidades contra la camioneta, provocando graves heridas al empresario y a la mujer que lo acompañaba.

Es así que, este caso y del ataque contra el paradero de Etupsa, línea 73 A, vuelve a poner en alerta al sector transporte en Lima. Los antecedentes de amenazas extorsivas y el asesinato de un chofer de la misma empresa evidencian la creciente violencia que enfrentan conductores y trabajadores frente al cobro de cupos.