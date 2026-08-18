Ministro de Cultura señala que 'Ley del Artista' sería derogada muy pronto: "Tiene los días contados"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Cultura, Alberto Bengolea, se pronunció sobre la denominada 'Ley del Artista' y adelantó que su cartera respaldará su derogatoria. La norma, aprobada en junio de este año, ha recibido críticas debido a cuestionamientos relacionados con la libertad de expresión artística y el acceso a la profesión.

Ministerio de Cultura respaldará derogatoria

Durante sus declaraciones, el titular del Ministerio de Cultura sostuvo que la solicitud para dejar sin efecto la norma es clara y que el sector ya tendría definida su posición frente a una eventual propuesta legislativa derogatoria.

"Yo creo que mucho más que conversar no hay. La solicitud directa y clara es derogarla. A partir de eso, ¿Qué cosa va a aportar el Ministerio de Cultura? Primero, como saben, para cualquier ley se requiere la opinión del sector. Es decir, cualquier ley derogatoria va a solicitar una opinión del sector cultura", afirmó Bengolea.

El ministro precisó que, cuando el Congreso solicite la opinión correspondiente, esta será favorable a la eliminación de la norma. Según explicó, el pronunciamiento estará acompañado por los argumentos jurídicos que sustenten la posición del sector.

"Ya te puedo adelantar cuál va a ser la opinión . La opinión va a ser sí, deróguese, con toda la argumentación jurídica que respalde esa posición, por supuesto", señaló.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se pronunció sobre la denominada 'Ley del Artista' y aseguró que esta norma sería derogada próximamente. "Tiene los días contados", afirmó.



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Ministro asegura que existe consenso

Bengolea también se refirió a las conversaciones que habría sostenido con distintos congresistas y manifestó que existiría una posición coincidente respecto a la necesidad de derogar la denominada 'Ley del Artista'. Incluso, indicó que algunos legisladores ya impulsan una iniciativa con ese objetivo.

Señaló que habría una coincidencia con determinados parlamentarios, principalmente de la bancada del Buen Gobierno, quienes ya habrían presentado un proyecto de ley para derogar la norma.

En ese contexto, el ministro aseguró que el gremio artístico puede mantener la tranquilidad frente al futuro de la legislación cuestionada.

"Me da la impresión, por lo que yo he conversado con diferentes legisladores, que en esto va a haber una unanimidad, en esto el gremio de artistas debería sentirse tranquilo", sostuvo.

Asimismo, el titular de Cultura insistió en que, independientemente de la fórmula legislativa que finalmente se adopte, existiría consenso para avanzar con la derogatoria.

"Cualquiera sea la fórmula final, hay una unanimidad al respecto. Así que esta ley tiene los días contados , seguramente va a ser derogada muy pronto", concluyó.

De esta manera, el Ministerio de Cultura se alinea con la posición de quienes cuestionan la denominada 'Ley del Artista' y espera que el Congreso avance con su derogatoria.