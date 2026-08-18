Altos mandos policiales continuarán en sus cargos solo si muestran resultados, asegura el Mininter

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular del sector, César Astudillo, enfatizó que la permanencia de la alta directiva de la PNP está sujeta a la productividad operativa y destacó la reducción en las cifras de homicidios en comparación con el año anterior.

Criterios de evaluación del Mininter y exigencia en la cúpula policial

La gestión del Ministerio del Interior ratificó que el factor determinante para la continuidad de los mandos policiales será el cumplimiento estricto de metas operativas en la lucha contra la delincuencia. Esta medida busca optimizar el desempeño de las unidades de investigación e inteligencia en todo el territorio nacional, priorizando la eficiencia en las intervenciones cotidianas.

"Mientras sigamos trabajando y sigamos teniendo resultados van a continuar. Están aquí y van a continuar mientras tengan esa ambición de trabajar y tener los resultados que tenemos hasta ahora", detalló.

Al condicionar los cargos directivos a la efectividad de sus acciones, la institución apunta a consolidar un modelo de gestión enfocado en el rendimiento y la rendición de cuentas. De esta manera, las jefaturas deberán sostener índices positivos para asegurar su permanencia en la estructura organizativa de la institución policial.

Impacto del vector de inteligencia y balance de cifras de seguridad

El uso de mecanismos de inteligencia ha permitido dinamizar las labores preventivas y de neutralización frente a la criminalidad organizada. La aplicación de este enfoque metodológico busca elevar la precisión de las operaciones policiales, facilitando la desarticulación de bandas y la contención de ilícitos en las zonas con mayor incidencia delictiva.

"Porque este vector de inteligencia nos está dando muy buenos resultados. No es que yo quiera ser triunfalista pero la tendencia que tenemos está bajando y los números no engañan. Si comparamos con el año pasado estamos bien lejos, el año pasado a estas alturas habían 500 muertos más. Eso no debe alegrar finalmente porque son vidas", declaró el ministro César Astudillo.

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César Astudillo, ministro del Interior: Mientras sigamos trabajando y teniendo resultados, los altos mandos de la Policía van a continuar



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En ese sentido, las autoridades del sector destacan una tendencia decreciente en la tasa de homicidios respecto a los registros alcanzados en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el balance institucional, la diferencia estadística representa un avance relevante en la protección de la vida humana y en el freno a la violencia violenta.

No obstante, el Ejecutivo señala que los indicadores estadísticos no deben conducir a un optimismo desmedido, sino a un reforzamiento continuo de los planes de patrullaje e investigación. La meta sectorial apunta a sostener la reducción de las cifras delictivas y garantizar la tranquilidad pública mediante la labor sostenida de la fuerza policial.