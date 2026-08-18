Curwen toma decisión FINAL tras ampay de su pareja Carla con otro hombre: "Las imágenes hablan por sí solas"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ampay que mostró a Carla Campos-Salazar, pareja de Víctor Caballero, más conocido como 'Curwen', en una discoteca junto a otro joven desató una tormenta mediática que se convirtió en tema central de la farándula local y el mundo del streaming.

Desde entonces, las cámaras y los titulares han seguido cada paso del conductor, quien primero intentó minimizar el hecho, luego se mostró 'afectado' y finalmente decidió enfrentar la situación en su propio programa.

Admite que "se cegó"

En un inicio, Curwen había asegurado que las imágenes difundidas no mostraban nada comprometedor y que todo se trataba de un simple saludo. Sin embargo, poco después, durante su último episodio en el podcast "Todo Good" se rectificó y admitió que "las imágenes son clarísimas", reconociendo que "se había cegado" al intentar defender lo indefendible.

Esa mezcla de contradicciones y frases irónicas marcó el tono de sus intervenciones, generando dudas sobre si hablaba en serio o simplemente buscaba burlarse de la situación.

🚨 LO ÚLTIMO | Curwen confirma que se habría "cegado" tras difundirse imágenes de Carla con otro chico🫣

Curwen aseguró que, al ver las imágenes, reaccionó de una manera que "no debía". La situación ya genera todo tipo de comentarios en redes. 👀#chollywood #perú #PeruInformado pic.twitter.com/SWHf5iMzCC — Chimi Chimi (@ChimiChimi_Peru) August 18, 2026

Pide no involucrar más a su pareja

Tras esa primera reacción, su programa lanzó una cuenta regresiva para anunciar lo que él mismo calificó como su "decisión final" respecto al escándalo. Cerca de terminarse el conteo, Curwen decidió ofrecer declaraciones un poco más serias, aunque nuevamente intercaladas con humor y sarcasmo.

"Mi decisión con respecto a todo este escándalo es que [...] yo, la verdad, lo único que voy a decir es que cualquier ataque, crítica o cosa que tengan que decir, evidentemente yo pido que sea contra mí, no contra ella. Búrlense de mí, como lo vienen haciendo hace muchos años, no tengo ningún problema", expresó ante su audiencia.

El conductor insistió en que seguirá cuidando la imagen de su pareja, incluso si ello afecta la suya propia. En tono sarcástico, aseguró que no entiende qué hizo mal, pues su "único delito ha sido amar" y que ser calificado de "cachudo" no le molesta en absoluto. "No tengo ningún problema", reiteró, dejando claro que prefiere cargar con las críticas antes que permitir que Carla sea atacada.

Pareja de Curwen fue vista con otro joven en Miraflores

El escándalo comenzó cuando el programa de Magaly Medina difundió imágenes de Carla Campos-Salazar en una discoteca con otro hombre al que incluso habría besado. La difusión generó un inmediato revuelo y puso a Curwen en el centro de la polémica.

En sus primeras declaraciones, él intentó restar importancia al hecho, asegurando de que dicho acercamiento se trataba de un saludo común. Carla, por su parte, evitó pronunciarse directamente, aunque tanto ella como Víctor eliminaron de sus perfiles las fotos de su compromiso, lo que alimentó más la polémica..

Con el paso de las horas, la presión mediática obligó a Curwen a hablar con mayor claridad. El admitir que las imágenes eran "evidentes", marcó un giro en su discurso. Sin embargo, la ambigüedad entre la seriedad y el sarcasmo ha sido constante, lo que mantiene el tema aún en tensión, dejando en claro que seguirá enfrentando la polémica con humor y cuidando la imagen de su pareja.