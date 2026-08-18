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Presentación esta semana

Premier Luis Galarreta y ministros se presentarán ante el Pleno de Diputados este jueves 20 de agosto

La Junta de Portavoces acordó que el gabinete liderado por Luis Galarreta exponga las políticas generales del Gobierno este jueves 20 de agosto a las 10 de la mañana.

Junta de Portavoces se realizará este jueves
Junta de Portavoces se realizará este jueves (Composición Exitosa)

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/08/2026

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A través de una publicación en su cuenta oficial, se dio a conocer que, este jueves 20 de agosto se llevará a cabo la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados que liderará el premier Luis Galarreta ante el Pleno.

Junta de Portavoces se llevará a cabo este 20 de agosto

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó que el Consejo de ministros, encabezado por Luis Galarreta Velarde, se presente ante el Pleno de Diputados este jueves 20 de agosto a las 10:00 a. m. La sesión tendrá como objetivo que el gabinete exponga las políticas generales que orientarán la gestión del Gobierno y sean sometidas al debate de los parlamentarios.

Según lo establecido, la presentación del equipo ministerial se desarrollará durante una jornada de cuatro horas en la que los integrantes del Pleno podrán conocer los principales lineamientos y prioridades de la administración de Luis Galarreta

Posteriormente, los grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de intervenir para plantear sus posiciones y observaciones respecto a las políticas anunciadas durante la sesión.

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Objetivo de la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados

La presentación del gabinete ante el Parlamento constituye uno de los principales actos de la agenda política de esta semana, debido a que permitirá que los legisladores conozcan de manera directa las prioridades que plantea el Ejecutivo y puedan debatirlas en el Pleno.

Comisión de Acusaciones Constitucionales queda instalada

Por otro lado, tras la elección de su Mesa Directiva, quedó instalada la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Este grupo de trabajo tendrá entre sus principales responsabilidades investigar y evaluar las denuncias constitucionales relacionadas con procesos de juicio o antejuicio político. Para ello, la comisión deberá analizar los casos que sean presentados y determinar las acciones correspondientes dentro del procedimiento parlamentario.

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Asimismo, cuando corresponda, la Comisión de Acusaciones Constitucionales tendrá la responsabilidad de elaborar los informes respectivos para su posterior aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Una vez que estos informes sean aprobados, deberán ser remitidos al Senado para continuar con el procedimiento establecido. De esta manera, la comisión tendrá un papel relevante en el tratamiento de las denuncias constitucionales durante el nuevo periodo parlamentario.

Finalmente, mientras la Cámara de Diputados se prepara para recibir al Consejo de Ministros este jueves, sus comisiones también comienzan a desarrollar las funciones correspondientes al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

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