Lanzan figura de Barbie inspirada en Marilyn Monroe por sus 100 años de nacimiento

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco del centenario de Marilyn Monroe, Mattel presentó una nueva edición de su línea Barbie Signature, inspirada en el icónico vestido rosa que la actriz lució en la película Los caballeros las prefieren rubias (1953).

La figura salió al mercado este martes 18 de agosto y ya se encuentra disponible en la tienda oficial de Mattel y en distribuidores internacionales, con un precio de referencia de USD 81 en Estados Unidos y 109,99 € en Europa.

Detalles que celebran una figura icónica

La muñeca reproduce con detalle la estética que inmortalizó a Monroe en la secuencia musical Diamonds Are a Girl's Best Friend. El vestido de satén rosa intenso, acompañado de un gran lazo estructurado en la espalda, se complementa con guantes largos de ópera y joyas brillantes que evocan la elegancia de la actriz.

El peinado rubio platinado con ondas retro, los labios rojos y el característico lunar en el rostro completan la recreación de una de las imágenes más reconocibles del Hollywood clásico.

Figura recrea icónica escena cinematográfica de Monroe.

La Barbie Marilyn Monroe Signature incluye soporte y certificado de autenticidad, lo que la convierte en una gran pieza de colección. El empaque ha sido diseñado para resaltar su valor como objeto de exhibición, reforzando la idea de que se trata de un homenaje cultural más que de un juguete.

La colaboración con The Estate of Marilyn Monroe LLC, que administra los derechos de imagen de la actriz, garantiza fidelidad en la representación y en la narrativa que acompaña al lanzamiento.

El producto se comercializa en la tienda oficial de Mattel y en plataformas como Amazon y Walmart en Estados Unidos, además de distribuidores autorizados en Europa. Su lanzamiento llega poco después de las celebraciones por los 100 años del nacimiento de Monroe, reafirmando el vínculo entre Barbie y las grandes figuras de la cultura popular.

El impacto de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe, nacida como Norma Jeane Mortenson en 1926, se convirtió en una de las estrellas más influyentes del Hollywood clásico. Su impacto trascendió el cine, marcando tendencias en moda y convirtiéndose en símbolo de sensualidad y glamour. Su imagen fue reinterpretada en arte, música y publicidad, consolidándola como ícono cultural.

Además, fue pionera como productora y mujer de negocios en un entorno dominado por hombres, rompiendo barreras y dejando una huella imborrable en la industria. Con cerca de 30 películas en su trayectoria, Monroe se convirtió en referente de una época y en figura eterna de la cultura global.

Para coleccionistas y admiradores, esta edición de Barbie inspirada en su memoria representa una pieza de gran valor histórico y cultural que conecta el glamour del Hollywood clásico con la tradición de Barbie.