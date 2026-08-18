Fernando Pacheco negocia con Sport Boys y podría reforzar su ataque durante el Torneo Clausura

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero peruano de 27 años tiene conversaciones avanzadas con el cuadro chalaco. El acuerdo todavía no está cerrado, pues ambas partes deben resolver aspectos económicos y definir la duración del contrato antes de hacer oficial la incorporación del atacante.

Las negociaciones se producen después de la salida de Luciano Nequecaur, quien dejó Sport Boys para continuar su carrera en Libertad de Paraguay. Ante esa baja, el conjunto rosado busca sumar una alternativa ofensiva y Pacheco aparece entre las opciones para el Clausura del año.

Negociaciones avanzan

Según el periodista Rodrigo Robles Brito, las conversaciones entre Fernando Pacheco y Sport Boys avanzan favorablemente. La información señala que el futbolista ya aceptó la posibilidad de incorporarse al equipo chalaco, aunque quedan pendientes los términos económicos y contractuales del acuerdo para concretar su llegada.

"Fernando Pacheco podría convertirse esta semana en nuevo jugador de Sport Boys. Las negociaciones van por buen camino y el jugador ya dio el sí. Restan temas contractuales y económicos. El atacante quiere jugar en Perú y le gusta el Boys", afirmó Rodrigo Robles Brito.

De acuerdo con la información publicada por Líbero, el fichaje podría confirmarse entre el 17 y el 23 de agosto. Para ello, Sport Boys y el atacante deberán alcanzar un acuerdo sobre las condiciones económicas y el tiempo establecido para el contrato definitivo con el club.

Información de #SportBoys:

Fernando Pacheco podría convertirse esta semana en nuevo jugador de Sport Boys. Las negociaciones van por buen camino y el jugador ya dió el si. Restan temas contractuales y económicos. El atacante quiere jugar en Perú y le gusta el Boys. @ovacionweb pic.twitter.com/zAlRhgtd6F — Rodrigo Robles Brito (@RodrigoRoblesB3) August 17, 2026

La llegada de Pacheco también marcaría su regreso al fútbol peruano después de su experiencia más reciente en Israel. El atacante terminó su vínculo con Kiryat Shmona y actualmente aparece relacionado con Sport Boys, club chalaco que busca fortalecer su plantel durante el presente torneo.

Trayectoria del atacante

Fernando Pacheco también inició profesionalmente su carrera en Sporting Cristal, donde debutó en 2016. Su rendimiento le permitió salir al exterior en 2019 para incorporarse a Fluminense. Después pasó por Juventude, FC Emmen, Deportivo Municipal y Cienciano antes de volver a jugar fuera del país.

En 2022 regresó a Sporting Cristal y posteriormente fue cedido a distintos equipos. En 2026 llegó a Kiryat Shmona de Israel, donde terminó su vínculo antes de aparecer nuevamente en el mercado peruano. Ahora, las negociaciones con Sport Boys continúan pendientes de detalles del contrato.

Su trayectoria incluye experiencias en diferentes clubes del fútbol peruano y extranjero. El atacante de 27 años inició su camino profesional con Sporting Cristal, pasó por Fluminense y otros equipos, y actualmente negocia una posible vuelta al campeonato nacional con Sport Boys para este Clausura.