Abogado de 'Culebra' denuncia obstaculización en investigación sobre 'caso cofre': "El rompecabezas está clarísimo"

En entrevista con Exitosa, el abogado del capitán PNP Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, subrayó que la investigación sobre los motivos por el que el vehículo presidencial estuvo en Lima Sur en febrero de este año ha presentado constantes obstaculizaciones, pese a que "el rompecabezas está clarísimo"

Durante el diálogo con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos, el letrado detalló que, pese a los esfuerzos de la defensa por esclarecer lo ocurrido, las investigaciones se han visto constantemente entorpecidas.

"Gracias a Dios, los peruanos somos inteligentes y aquí nos podemos dar cuenta claramente, de que se trata de encubrir a personas, no se está brindando la información completa. Para que supuestamente se quede este tema a mitad de camino y se quede en el aire. El rompecabezas está clarísimo. Falta muy poco para que la Comisión de Fiscalización complete este rompecabezas", declaró para nuestro medio.

Asimismo, exhortó que la Comisión de Fiscalización se encuentra muy cerca de dar con el verdadero uso que tuvo el vehículo presidencial en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En esa misma línea, el defensor legal de 'Culebra', subrayó su descontento al enterarse de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez le habría exigido a un funcionario publico que le otorgue el pliego interrogatorio del Congreso de la República.

"No se trata de un secreto de Estado, no se trata de saber cosas íntimas de la presidenta, Dina Boluarte, la información es bien sencilla y directa. De acuerdo a lo que he podido oír en las noticias, que el ministro del Interior le pide o le exige al presidente de la Comisión de Fiscalización a un congresista de la República que le mande el pliego interrogatorio para que responda por escrito, eso es indignante", subrayó.