Abogado de Pedro Castillo olvida el nombre del expresidente en audiencia y lo llama "José García"

Durante la última audiencia de Pedro Castillo, su abogado José Luis Peña Julca pasó un momento bochornoso al olvidar el nombre del expresidente y los delitos por los que se le acusa. Este hecho ha provocado diversas reacciones en las redes sociales y hasta en sus colegas.

El curioso hecho sucedió cuando Peña Julca tuvo problemas en varias oportunidades para mencionar el nombre de su defendido, llamándolo "Pedro José García Terrones".

Por otro lado, el abogado cuestionó al Ministerio Público por haber iniciado una investigación por el delito de rebelión asegurando que en el artículo del Código Penal se menciona un levantamiento en armas que exmandatario no aplicó.

Por lo tanto, José Luis Peña concluyó manifestando que Pedro Castillo no ha cometido tal delito, por lo que busca que sea liberado para ejercer su defensa desde fuera del penal de Barbadillo.

"Si nos dicen que es incipiente la investigación, si nos dicen que todavía está en investigación, que no se sabe qué delito, eso es otra cosa. Nosotros estamos cuestionando simplemente el tenor de la denuncia fiscal [...] Cualquier otra interpretación que se le quiera dar con políticas modernas, mala suerte. Para eso han debido mandar un proyecto de ley para que tipifiquen o agreguen un inciso más a este artículo" , aseveró.

Como se recuerda, el expresidente participó de una audiencia virtual para declarar frente al magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

En esa sesión, Castillo Terrones insistió en su inocencia y aseguró no haber quebrado el orden constitucional del Perú. Sobre la labor de la Fiscalía, dijo que la institución no cuenta con los elementos suficientes para iniciar un proceso en su contra.

"Me ratifico hoy, una vez más, en que no cometí el delito de rebelión y conspiración. Hoy estoy convencido de que la Procuraduría y el Ministerio Público no pueden sustentar un supuesto delito. Son supuestos, dichos, habrías", manifestó Castillo.