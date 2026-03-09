RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
En gestión de emergencia

Premier Miralles actuó con improvisación y debió implantar un comité de crisis, según Ilich López

El tercer vicepresidente del Congreso, Illich López, considera "improvisada" la gestión encabezada por la premier Denisse Miralles para contrarrestar la crisis energética.

Miralles actuó con improvisación, indica López
Miralles actuó con improvisación, indica López (Composición Exitosa)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/03/2026

En entrevista para Exitosa, el tercer vicepresidente del Congreso, Illich López, manifestó que la premier Miralles ha actuado con improvisación. Precisó que sus anuncios no estuvieron acompañados de un documento que oficialice las medidas y que debió implantar un comité de crisis junto a ministros y otros actores.

Lo califica como "improvisación"

Ilich López considera "improvisada" la gestión encabezada por la premier Denisse Miralles para contrarrestar la crisis energética por la falta de gas natural en Lima y Callao.

Indicó que tras el anuncio de las medidas complementarias a la crisis, la titular de la PCM debió documentar mediante decretos y resoluciones con el fin de sustentar lo expuesto en conferencia de prensa.

"Considero que es improvisación porque si ya tengo los anuncios, las disposiciones, entonces inmediatamente tengo que sacar el decreto, y, posteriormente, se ahonda en esos decretos y disposiciones para que cualquiera que sea la decisión tenga un orden adecuado", indicó. 

Señala que hay una falta de planificación que tuvo que haberse planteado a través de un comité de crisis conformado por la propia premier, los ministros de Economía y Energía y Minas; además de otras instituciones y empresas involucradas en el problema.

En ese sentido, López considera que la citación de los ministros involucrados en las recientes decisiones es necesaria. "El Parlamento tiene la obligación del trabajo de fiscalización, llamar a los ministros", precisó.

Adelantó que cada comisión del Congreso se encargará de citar a los titular de las carteras para que brinden información de su gestión. Así, mencionó que el ministro de Educación, Economía, sería participes de futuras citaciones por parte del Legislativo.

Acción Popular no daría voto de confianza a Miralles

López ratificó que planteará no otorgar el voto de confianza a la ministra Miralles. Indicó que este martes 10 de marzo la bancada de Acción Popular se reunirá con la PCM.

"El día de mañana a las 7 de la noche la bancada de Acción Popular se va a reunir con la PCM, a solicitud de la premier, para ver este tema del voto de confianza. Sin embargo, de no pasar esta crisis, vamos a ver el comportamiento del gabinete", indicó. 

"Nos tienen que responder cuáles son los indicadores que ellos han esperado con esto", aseveró. En ese sentido, si tales resultados "satisfacen" a la bancada esta daría un voto positivo a la premier.

