José Balcázar sobre las Elecciones 2026: "Vamos a hacer que los perdedores respeten al ganador"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la promulgación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el presidente interino José María Balcázar aseguró que el Gobierno ha asignado partidas presupuestales adicionales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de garantizar unas elecciones libres de sospechas de fraude.

Declaraciones del mandatario

Balcázar, en referencia a los comicios generales programados para el 12 de abril de 2026, expresó que se asegurará de que el proceso culmine de forma pacífica y haciendo que "los prendedores respeten a los ganadores", en contraste a las últimas elecciones generales.

El mandatario subrayó que el Ejecutivo busca asegurar un proceso pacífico y transparente, respondiendo a las advertencias del presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre la falta de recursos para organizar las elecciones.

"Quizá por primera vez, estoy seguro, vamos a hacer todo lo posible porque los perdedores respeten al ganador. Y, en esa medida, el Jurado Nacional de Elecciones tiene claro las partidas presupuestales que le acabamos de dar ad íntegram, para que no haya ningún reclamo", señaló.

🔴Presidente José María Balcázar sobre las elecciones: "Quizás, por primera vez, vamos a hacer todo lo posible para que los perdedores respeten al ganador". pic.twitter.com/4mufmTGlLN — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) March 9, 2026

Presupuesto adicional

El Gobierno aprobó la entrega de S/ 100 millones al JNE, lo que permite cubrir el 98,7% del presupuesto necesario para ejecutar el proceso electoral. Burneo explicó que este refuerzo financiero permitirá avanzar con los preparativos, aunque aún quedan pendientes acuerdos sobre la asignación de bonos para los magistrados del Poder Judicial que integran los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Actualmente, se prevé el funcionamiento de 60 JEE en todo el país, pero hasta el momento solo se han instalado 28. Estos órganos son fundamentales para resolver controversias y supervisar el cumplimiento de las normas en cada jurisdicción.

Fiscalización y control

El JNE aseguró que cuenta con la logística necesaria para fiscalizar la jornada electoral. El plan operativo contempla la presencia de un fiscalizador por cada dos mesas de sufragio, reforzando la vigilancia en locales de votación donde suele haber baja presencia de personeros de partidos políticos u observadores.

Las declaraciones de Balcázar se producen en un clima de tensión política, marcado por la desconfianza ciudadana hacia los procesos electorales recientes. El énfasis en que "los perdedores respeten al ganador" busca transmitir confianza en la institucionalidad y en la transparencia del proceso.

El anuncio de José María Balcázar sobre el presupuesto adicional al JNE y la promesa de garantizar elecciones sin sospechas de fraude refuerza el compromiso del Ejecutivo con la transparencia. La frase del mandatario apunta a disipar dudas y asegurar que, esta vez, el resultado electoral sea respetado por todos los actores políticos.