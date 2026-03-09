RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
José Jerí lanza INESPERADO mensaje a José Balcázar tras promulgar Plan de Seguridad: "Buenas vibras"

El congresista saludó la iniciativa del Ejecutivo, esperando a que el gobierno mantenga su respaldo hacia las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para la obtención de resultados.

José Jerí envió un mensaje a modo de recomendaciones tras aprobación de la medid (Composición exitosa)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/03/2026

Tras la promulgación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, el congresista José Jerí utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo al presidente interino José María Balcázar, destacando la importancia de fortalecer las instituciones y motivar a los equipos encargados de ejecutar las políticas de seguridad.

Un mensaje particular

En su publicación, el ahora congresista Jerí enfatizó que la efectividad del plan no depende únicamente de su diseño, sino de la capacidad de las instituciones del Estado, para aplicarlo con equipos comprometidos y motivados.

"Siga empoderando a sus FFAA, PNP y a las instituciones para sostener y generar más resultados. Un plan será útil si los equipos están motivados. (...) Buenas vibras, presidente".

Mensaje de respaldo de José Jeri.
Mensaje de respaldo de José Jeri.

Seguridad en las calles y en los comicios

El presidente interino Balcázar presentó el plan en un acto oficial, asegurando que "no se puede negociar con delincuentes" y que el Gobierno busca reforzar la seguridad ciudadana con medidas concretas, incluyendo mayor presupuesto y coordinación interinstitucional.

El plan contempla acciones para reducir la criminalidad, fortalecer la presencia policial en zonas críticas y mejorar la articulación con gobiernos regionales y locales. En paralelo, informó acerca de las asignación de partidas presupuestales adicionales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de garantizar unas elecciones libres de sospechas de fraude.

"Quizá por primera vez, estoy seguro, vamos a hacer todo lo posible porque los perdedores respeten al ganador", expresó el mandatario

"Fariseos"

El mensaje de Jerí se suma a otras voces que han respaldado la iniciativa, aunque también existen sectores que cuestionan la efectividad de los planes de seguridad anteriores. La referencia a "fariseos" en su publicación apunta a quienes sostienen que la derogación de ciertas leyes sería suficiente para mejorar la situación, una postura que Jerí considera simplista.

El llamado de Jerí a "empoderar" a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional refleja la necesidad de fortalecer la moral y la capacidad operativa de estas instituciones en un contexto de creciente inseguridad, a la vez de funcionar como un acercamiento a la gestión actual, considerando que durante su corto mandato, el Plan de Seguridad nunca llegó a ser promulgado a tiempo.

El mensaje de José Jerí refuerza la idea de que la lucha contra la delincuencia requiere no solo recursos y leyes, sino también equipos motivados y respaldo institucional. En medio de un clima de inseguridad, la política peruana se alinea en torno a la urgencia de resultados concretos.

