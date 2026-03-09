Congreso cita al ministro de Educación para que responda por el inicio del Año Escolar 2026 y las clases virtuales

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Educación del Congreso citó al ministro de Educación, Erfurt Manuel Castillo Vera, para que responsa sobre el inicio del Año Escolar 2026, los criterios para las clases virtuales y las deficiencias en las infraestructuras educativas.

Temas a tratar

El oficio invita al titular del sector para el martes 10 de marzo a las 10:00 a. m., la sesión se desarrollará en la sala Gustavo Mohme del edificio Víctor Raul Haya de la Torre, con el fin de que informe sobre diferentes temas de interés.

Entre los puntos que los congresistas buscan saber, es la implementación y ejecución en el marco del Plan de Buen Inicio del Año Escolar 2026, en el que Castillo Vera deberá precisar el proceso de matricula, que ha tenido diferentes quejas por parte de los padres de familia de los colegios público, así como las medidas para garantizar un acceso oportuno y equitativo al servicio educativo.

En este punto se busca que el ministro brinde los criterios y sustentos técnicos para recomendar clases virtuales en colegios, institutos y universidades particulares y privadas en el contexto de la crisis energética que vive el país.

Asimismo, se le solicita que informe sobre el estado de la infraestructura educativa nacional, así como las coordinaciones realizadas con gobiernos regionales y locales para asegurar las condiciones adecuadas. Castillo deberá dar un informe sobre las metas de aprendizaje previstas para este 2026 y los mecanismos establecidos para evaluar y monitorear el cumplimiento.

Sumado a ello, debe dar a conocer las estrategias y alternativas de solución para atender con urgencia la grave problemática de desfinanciamiento del Programa de Becas en el país.

Finalmente, deberá informar sobre las acciones planificadas con el Ministerio del Interior para dar seguridad a los estudiantes dentro y fuera de las instituciones educativas. Además, de dar una respuesta ante las emergencias climáticas, sanitarias y otras que se puedan presentar.

Casi 70 % de colegios privados no acatará las clases virtuales

En diálogo con Exitosa, el presidente de los Colegios Privados del Perú, Guido Quintanilla, señaló que cerca del 70 % de colegios privados dictará clases presenciales, acogiéndose a una excepción establecida por el Gobierno en su ordenanza sobre la modalidad virtual. Precisó que cerca de 4500 instituciones recibirán a sus alumnos con normalidad.

Frente a la crisis energética que atraviesa el país, el Ministerio de Educación (Minedu) estableció mediante la resolución viceministerial N° 033 - 2026 que las intituciones educativas públicas y privadas presten temporalmente clases virtuales hasta el 14 de marzo, con el objetivo de reducir la movilidad urbana.

Es en ese contexto que la Comisión de Educación del Congreso ha citado al ministro Erfurt Manuel Castillo Vera para que responda sobre el inicio del año escolar y la virtualidad.