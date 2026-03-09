Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete de Miralles: Promoverán censura de dos ministros

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Avanza País se pronunció en torno a la próxima presentación del Gabinete Ministerial de Denisse Miralles ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. Según precisaron, no otorgarán la cuestión de confianza debido a la crisis por desabastecimiento de GNV.

No participarán en reunión con ministros

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, dicha agrupación política realizó la publicación de un comunicado en donde mencionan su postura en torno a la situación actual que atraviesa el país ante las emergencias por GNV e intensas lluvias en el país.

En un primer momento, la bancada anunció que no asistirán a la convocatoria de diálogo con el Gabinete de la premier Denisse Miralles; esto se debe a un acuerdo político entre entre Alianza Para el Progreso, Somos Perú y otros sectores de la izquierda.

Según indican, esta decisión se adopta luego de que se presentó la crisis energética, la cual estaría evidenciando que el Gobierno está actuando con "improvisación". Además, añaden una supuesta "incapacidad y ausencia de liderazgo" por parte del Ejecutivo.

Acuerdo entre bancadas de izquierda

Por ello, informaron que no votarán a favor de otorgar el voto de confianza al Gabinete de Miralles, el cual será solicitado ante el Pleno del Parlamento, el próximo miércoles 18 de marzo, tal cual y como se acordó tras una reunión entre la premier y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

"Frente a esta situación, Avanza Papis no otorgará el voto de confianza al Gabinete y promoverá la interpelación y posterior censura del ministro de Energía y Minas y del ministro de Transportes y Comunicaciones, quienes deben asumir su responsabilidad política por la crisis del GNV que golpea directamente a miles de taxistas y trabajadores del país", se lee en su comunicado emitido este lunes 9 de marzo.

Promoverán censura de ministros

Asimismo, precisaron promoverán la presentación de una moción de interpelación y posterior censura del titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ángelo Alfaro. Esta misma medida recaería sobre el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto.

Al respecto, precisan que ambas autoridades deben asumir una "responsabilidad política" debido a la emergencia en el suministro del gas natural, el cual está afectando a gran cantidad de la ciudadanía.

En conclusión, la bancada de Avanza País no participará de la reunión que ha convocado el Ejecutivo para que los ministros expliquen sus políticas de trabajo ante las emergencias presentadas en las últimas semanas. Tampoco votarán a favor del voto de confianza.