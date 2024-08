Adrianzén cuestiona a Fiscalía por nueva denuncia contra Dina Boluarte: ¿Cómo se puede ser tan inconsecuente?

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó a la Fiscalía de la Nación y le pidió coherencia tras presentar nuevamente al Congreso de la República una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves.

Esto en consecuencia de que en una primera oportunidad archivó una investigación preliminar contra la mandataria por genocidio ante las muertes ocurridas en las protestas violentas entre diciembre 2022 y febrero 2023 .

A pesar de ello, se vio optimista en torno a la decisión que tomará el Parlamento, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), al considerar que así como archivó una denuncia constitucional por los decesos ocurridos en las manifestaciones ocurriría lo mismo en esta oportunidad.

"¿Cómo se puede ser tan inconsecuente? Si estás diciendo que no hay genocidio y utilizas los mismos argumentos para homicidio calificado y a pesar de ello denuncias. Confiamos en que el Congreso de la República con la misma rotundidad con la que ya desechó previamente genocidio, una vez más proceda y ordene no ha lugar a la formulación de denuncia constitucional por el caso de homicidio calificado", sostuvo.

La acusación contra Dina Boluarte y seis ministros más fue por el fallecimiento de 44 personas y lesiones graves contra más de 160 personas en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. En estos lugares las protestas se tornaron violentas.

Producto de ello, según Gustavo Adrianzén, el Ministerio Público encausó a la presidenta diversos delitos para ver cuál le resulta. Empero que lo señalado no quiere decir que Boluarte Zegarra esté en contra de que las investigaciones avancen.

En la sesión del Consejo de Ministros el ministro de Justicia, Eduardo Arana, también se pronunció al respecto y como era de esperarse en la misma posición que el premier.

Eduardo Arana pidió a la Fiscalía de la Nación "coherencia" debido a que si no hubo argumentos para genocidio tampoco lo habrá para homicidio calificado. Aclaró que ellos no defienden a la dignataria, sino a la lógica jurídica.

"Aquí quiero dejar en claro que no se trata de que estemos defendiendo a la señora presidenta, lo que estamos defendiendo es la lógica jurídica, lo que estamos defendiendo es que exista una coherencia por parte del Ministerio Público, porque si por un lado dice que no tengo argumentos para denunciar por genocidio porque considero que no existen los elementos de juicio válidos; sin embargo, no pueden decirnos ahora ah ahora para este delito, pero para este delito sí", dijo.