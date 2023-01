Alejandro Muñante: "El Congreso no decide fecha de elecciones, solo decide recorte del mandato"

27/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, remarcó este viernes que el Congreso de la República no es el encargado de establecer la fecha en la que se realizará el adelanto de elecciones generales, sino que es el Poder Ejecutivo el responsable de ello.

En esa línea, afirmó que "no se puede ir perdiendo espacios" si la consigna es no ceder ante determinados pedidos en torno a los comicios, que calificó como chantajes.

Tras ello, cuestionó si el Gobierno encabezado por Dina Boluarte también cederá si los ciudadanos que protestan exigen que las nuevas elecciones se hagan en julio de este año.

"Aclaremos, el Congreso no decide fecha de elecciones, solo decide recorte del mandato, es el Ejecutivo quien le pone fecha a los comicios. Si la consigna es no ceder ante el chantaje, entonces no se puede ir perdiendo espacios alegremente, y si la turba dice julio 23 ¿también cederá?", expresó Muñante Barrios en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe señalar que, en una publicación anterior, el miembro de la bancada celeste exhortó a no ceder ante el "chantaje o intransigencia" respecto a los requerimientos que hacen ciertos sectores para que se hagan nuevas elecciones.

Según manifestó el congresista de Renovación Popular, lo más responsable que se puede hacer en el país es que los comicios se realicen con reformas y dentro del plazo mínimo razonable.

Además, precisó que si no se ejecuta de esa manera, se alentaría a los manifestantes que están perpetrando actos violentistas y la crisis se extendería hasta las próximas autoridades.

"No cedamos ante el chantaje o la intransigencia, el adelanto de elecciones con reformas y dentro de plazo mínimo razonable es lo más responsable que podemos hacer ante el país. Caso contrario, oxigenaríamos a los violentistas y extenderíamos la crisis a siguientes autoridades", manifestó Alejandro Muñante.