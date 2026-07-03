Alejandro Toledo autorizó que su abogado solicite su indulto humanitario: presentarían solicitud a Keiko Fujimori

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Alejandro Toledo Manrique, a través de una carta, autorizó a su abogado, Carlos Torres Caro, a preparar la solicitud de su indulto humanitario. El abogado, al ser consultado acerca de si ya habrían solicitado formalmente el indulto, el abogado explicó que se encuentran batallando.

"Estamos en dos situaciones, la primera es que venimos batallando para que la ley 32181, que es la ley que modificó el artículo 22 del código penal, en la que se establece que toda persona que tiene más de 80 años por razones humanitarias, debe cumplir su condena en su domicilio. Eso es lo que estamos nosotros batallando", manifestó el abogado

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El ex pdte. del Perú, Alejandro Toledo, autorizó que su abogado, Carlos Torres Caro, solicite su indulto humanitario.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/y4ix5naz1b — Exitosa Noticias (@exitosape) July 3, 2026



En desarrollo...