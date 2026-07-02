Juntos por el Perú evaluará su postura frente al gobierno de Keiko: "La voluntad democrática debe estar por delante"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La diputada electa por Tacna de Juntos por el Perú, Svieta Fernández, afirmó que su bancada definirá democráticamente la posición que asumirá tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa. No obstante, adelantó que exigirán que el próximo Gobierno incorpore una agenda de reformas vinculada a las demandas sociales y al desarrollo de las regiones.

Juntos por el Perú analizará su posición frente al nuevo Gobierno

Luego de la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa, la bancada de Juntos por el Perú iniciará un proceso interno para definir el rol que desempeñará frente al próximo Ejecutivo.

En diálogo con Exitosa, la diputada electa por Tacna, Svieta Fernández, señaló que la decisión será adoptada de manera democrática y respetando la voluntad de sus integrantes. Además, la legisladora sostuvo que el respeto a la institucionalidad será un elemento central en esta nueva etapa política.

"Mira, yo creo que la voluntad democrática es lo primero que se debe estar por delante, ¿no es cierto? La voluntad democrática", manifestó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Svieta Fernández, diputada electa por Tacna de Juntos por el Perú, expresó su expectativa sobre la asunción de Keiko Fujimori como presidenta. Al respecto, exhortó al próximo gobierno a priorizar las demandas sociales impulsadas... pic.twitter.com/B61KcFB2yW — Exitosa Noticias (@exitosape) July 2, 2026

Piden mantener una agenda de reformas y obras para las regiones

La parlamentaria electa explicó que Juntos por el Perú espera que la nueva administración recoja parte de las propuestas que impulsó durante la campaña electoral, especialmente aquellas relacionadas con cambios estructurales y el desarrollo del interior del país.

"Yo espero de que en asumir eventualmente se asuma y se haga la asunción de mando de Keiko Fujimori, asuma también la agenda del pueblo, la agenda popular por la cual, por ejemplo, Juntos por el Perú ha sido llevada también a la segunda vuelta", expresó.

En ese sentido, mencionó que entre las prioridades figuran la defensa de los recursos naturales, la posibilidad de convocar a un referéndum para una nueva Constitución, la creación de una comisión investigadora sobre los hechos ocurridos en el sur del país, la derogación de las denominadas leyes "procrimen" y la reactivación de obras paralizadas.

"Habría que ponerle sobre la mesa también a Fuerza Popular, a Keiko Fujimori y a la coalición, si es que está dispuesto también a seguir con esa agenda popular y entre ellos también llevar las obras paralizadas", enfatizó.

Fernández dejó en claro que la postura definitiva de Juntos por el Perú será resultado del consenso interno de la bancada. Mientras tanto, sostuvo que el principal objetivo será impulsar las propuestas que consideran prioritarias para la ciudadanía y vigilar que el nuevo Gobierno atienda las necesidades de las regiones, en especial aquellas que han permanecido postergadas durante los últimos años.