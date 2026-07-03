¡A los golpes! Ola de calor en Francia genera enfrentamientos por compras de ventiladores

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En el contexto de la potente ola de calor que azota diferentes países europeos, Francia vive una de las escenas más caóticas en su día a día ya que en los supermercados locales, los ciudadanos generan enfrentamientos por determinar quien compra ventiladores para atravesar las altas temperaturas.

Ola de calor causa desesperación en ciudadanos europeos

La intensa ola de calor que afecta a Francia ha provocado escenas de desesperación en supermercados y tiendas de electrodomésticos, donde cientos de personas buscan adquirir ventiladores y equipos de aire acondicionado para hacer frente a las elevadas temperaturas.

Dicha situación es especialmente crítica en París, donde el calor extremo ya está generando consecuencias sanitarias de gran magnitud ha obligado a las autoridades a adoptar medidas de emergencia.

Peleas, insultos y puñetazos en el supermercado por un ventilador: la ola de calor en Francia desata el caos pic.twitter.com/ADc9v8AzCg — ABC.es (@abc_es) July 3, 2026

Demanda de productos por extremas temperaturas

En distintos establecimientos comerciales se han registrado largas filas desde las primeras horas de la mañana. Una de las escenas más llamativas ocurrió en un supermercado Lidl, en las afueras de París, donde más de un centenar de personas se congregó al amanecer para intentar comprar apenas diez unidades de equipos de aire acondicionado disponibles. La disputa entre los clientes obligó a la intervención de la Policía para mantener el orden.

BATALLA CAMPAL EN FRANCIA POR AIRES ACONDICIONADOS



Ante la llegada de una nueva ola de calor, Francia vive escenas caóticas en supermercados y tiendas de electrodomésticos. Clientes hacen cola desde el amanecer para comprar aires acondicionados y ventiladores. En un Lidl de... pic.twitter.com/qpSRNw2vB9 — Clarín (@clarincom) July 3, 2026

La demanda por estos equipos se ha disparado en todo el país. Desde la primera ola de calor registrada en mayo, se han vendido más de 680.000 ventiladores en solo siete días, lo que representa un incremento del 1.500% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Como parte del problema, la situación se agrava debido a que únicamente el 25% de los hogares franceses cuenta con aire acondicionado en la actualidad, una cifra baja en comparación con otros países que enfrentan veranos más extremos. Esta limitada disponibilidad ha incrementado la presión sobre el mercado en medio de ola de calor que continúa aumentando.

Mientras tanto, la crisis climática sigue dejando un impacto cada vez más preocupante. En París, las morgues se encuentran sobrecargadas debido al aumento de fallecimientos asociados a las altas temperaturas, reflejando la gravedad de esta situación.

Finalmente, la nueva ola de calor en Francia mantiene en alerta al país, que enfrenta uno de los veranos más exigentes de los últimos años al punto en el que los ciudadanos exponen su integridad en enfrentamientos por comprar ventiladores o equipos de aire acondicionado con la finalidad de contrarestar las altas temperaturas que se registran en el país.