Diputada electa de Juntos por el Perú niega que bancada tenga vínculos con el Movadef: "Se verá en su momento"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La polémica sobre presuntos vínculos entre miembros electos de Juntos por el Perú (JP) y organizaciones asociadas al Movadef volvió a encenderse en el debate público.

En ese contexto, Svieta Fernández, diputada electa por Tacna, ofreció una defensa pública de la bancada y relativizó las etiquetas, aunque no negó la existencia de antecedentes o afinidades ideológicas en algunos casos.

Sus declaraciones, recogidas en diálogo con Exitosa, combinan una postura de cierre frente a las imputaciones y una invitación a la prudencia institucional: si hay elementos que ameriten investigación, dijo, se evaluarán cuando corresponda.

Niega que miembros de la bancada tengan vínculos al Movadef

Fernández rechazó de plano la idea de que los diputados y senadores de JP mantengan vínculos con el Movadef. Señaló que la mayoría de quienes integran la bancada provienen de trayectorias de lucha social y liderazgo comunitario, y que esas historias deben valorarse en su conjunto antes que reducirlas a etiquetas que, a su juicio, dificultan la construcción de consensos.

"No existe vínculos con el Movadef. En este caso si existiese algún tipo de afinidad, adscripción o algún tipo de idea, se tendrá que evaluar".

Aun así, la diputada reconoció que hay "adscripciones" y trayectorias que generan cuestionamientos. Cabe recordar que, en algunos casos, la documentación periodística y los informes de seguridad han señalado nexos entre determinados candidatos electos y organizaciones como Fenatep o Conare, vinculados al entorno del Movadef.

Fernández pidió distinguir entre afinidades ideológicas, militancia sindical o social, y vínculos directos con el brazo político de Sendero Luminoso, y planteó que cualquier sospecha debe ser tratada con procedimientos internos y pruebas concretas.

"Eso de decir que no me siento cómodo e ir poniendo las etiquetas porque vienes de tal sitio, no ayuda tampoco a los consensos", dijo en referencia a lo expresado por Jorge Nieto.

Iber Maraví (izquierda) junto a Pedro Castillo y César Tito Rojas (derecha).

¿Qué integrantes de JP son vinculados al Movadef?

Los informes y reportajes que alimentaron la controversia mencionan nombres concretos que han sido objeto de señalamiento público: figuras como Íber Maraví y César Tito Rojas (senador y diputado electos respectivamente), han aparecido en investigaciones periodísticas y en análisis de seguridad por su pasado sindical y por su cercanía a organizaciones surgidas del Fenatep o Conare.

Esos documentos no equivalen a sentencias judiciales, pero sí constituyen material que partidos, medios y autoridades han usado para cuestionar candidaturas. Sin embargo, Fernández sostiene que la evaluación de estos y otros funcionarios electos debe hacerse con rigor interno y no mediante descalificaciones públicas.

"Creo que eso no debe ser un obstáculo para establecer consensos. Uno puede adscribir alguna idea en algún momento pero lo importante es también ver la trayectoria que tienen los líderes que nos acompañan", afirmó.

La intervención de Svieta Fernández busca contener la crisis de legitimidad que enfrenta JP: por un lado, niega vínculos directos con Movadef y reclama prudencia; por otro, admite que existen antecedentes que requieren evaluación.

Su discurso mezcla defensa partidaria con una invitación a la institucionalidad: cualquier sospecha, dijo, debe ser analizada "en su momento" y, si corresponde, por las instancias judiciales. En un clima político polarizado, esa posición intenta frenar el "terruqueo" sin desconocer la necesidad de respuestas documentadas frente a señalamientos que ya pesaban sobre los ahora parlamentarios.