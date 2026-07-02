Consejo Regional de Tumbes suspende a su gobernador regional mientras cumple prisión preventiva

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Consejo Regional de Tumbes tomó una decisión trascendental durante su reciente sesión extraordinaria, suspendiendo oficialmente al gobernador regional Segismundo Cruces Ordinola. La medida responde directamente a su actual situación legal, tras habérsele dictado veinticuatro meses de prisión preventiva por un proceso judicial vigente.

Detalles de la inhabilitación administrativa

Esta resolución se amparó en las normativas legales pertinentes, específicamente lo estipulado en la Ley 27867, que regula el ejercicio de las autoridades regionales. Según el acta de la sesión, los consejeros votaron por mayoría absoluta para separar temporalmente al gobernador regional.

La determinación legal fue clara al señalar que el gobernador no puede ejercer el cargo mientras dure su reclusión. Según se informó durante la sesión, la causal está prevista en el artículo 31 de la ley mencionada, al estar sujeto a un mandato judicial confirmado.

"Se ha suspendido al cargo de gobernador regional del Gobierno Regional de Tumbes, por causal prevista en el artículo 31 de la Ley 27867, al encontrarse sujeto a mandato de prisión preventiva vigente y confirmada judicialmente en la instancia correspondiente durante el proceso legal", se indicó.

Los miembros del consejo enfatizaron que esta decisión no representa una condena definitiva, sino una medida administrativa necesaria para proteger la continuidad de la gestión estatal. El cumplimiento estricto del marco normativo busca preservar la integridad del Gobierno Regional ante los tribunales peruanos.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | El Consejo Regional de Tumbes suspendió al gobernador regional mientras cumple prisión preventiva. La decisión fue adoptada en sesión extraordinaria y dispone su apartamiento temporal del cargo conforme a lo establecido por la normativa vigente.



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Reordenamiento en el ejecutivo regional

Tras la votación, el consejo estableció el procedimiento de sucesión inmediata para garantizar la estabilidad operativa del ejecutivo regional. La actual vicegobernadora asumirá la titularidad del Gobierno Regional, iniciando los trámites necesarios ante el Jurado Nacional de Elecciones para obtener su respectiva credencial.

Asimismo, se definió que el consejero Diego Alemán Ramírez ocupará el cargo de vicegobernador de manera transitoria. Esta gestión temporal se mantendrá hasta el próximo 31 de diciembre, a menos que la situación jurídica del gobernador titular presente cambios sustanciales antes de dicha fecha.

La administración regional busca evitar la parálisis de proyectos públicos y asegurar que la atención a las necesidades de la población de Tumbes continúe sin contratiempos. La transición pretende mantener la estabilidad institucional frente a esta coyuntura, permitiendo que la vicegobernadora tome las riendas de la administración.

El proceso de transición será supervisado por los organismos competentes para garantizar el respeto a las leyes vigentes. Con este movimiento, se intenta mitigar cualquier impacto negativo en la ejecución de presupuestos y obras públicas que actualmente son esenciales para el desarrollo de la región fronteriza de Tumbes.