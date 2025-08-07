Alejandro Toledo: Tribunal Constitucional ordena traslado del expresidente a clínica privada para ser atendido

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Tribunal Constitucional ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que se traslade al expresidente Alejandro Toledo, recluido en el penal Barbadillo de Ate, a la Clínica San Pablo, con la finalidad de recibir atención médica ambulatoria.

TC permite traslado de Toledo a clínica privada

El TC determinó que la resolución emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate, que imposibilitaba el acceso de Toledo a acudir a un centro de salud privado, lo que, a juicio del organismo, vulneraba sus derechos, ya que no estaba bien justificada.

Por su parte, el abogado del exmandatario había presentado previamente un recurso de apelación hacia el tribunal, señalando que lo entonces estipulado por el juzgado de Ate no obedecía una sentencia previa dictada en abril de 2024.

No obstante, el juzgado rechazó el pedido, considerando que no había justificación médica suficiente para derivar a Toledo a una clínica privada, enfatizando que el exdignatario podía atenderse sin complicaciones en diversos hospitales de la red de EsSalud.

¿De qué se le sentenció a Alejandro Toledo?

El Poder Judicial dictó 20 años y seis meses de prisión contra el expresidente de la República, Alejandro Toledo, por el caso Interoceánica, tramos 2 y 3.

El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional determinó que el exmandatario recibió US$ 35 millones entre el 2006 y 2011 a cambio de direccionar la referida licitación.

Padece graves enfermedades

En diálogo en "Informamos y Opinamos", el letrado mencionó que su patrocinado adolece varias enfermedades graves, lo que le obliga a tomar 16 medicamentos por día y que para garantizar su atención médica es necesario que cumpla su condena en su domicilio en La Molina para que pueda atenderse periódicamente en una clínica privada.

En esa línea, cuestionó que hasta el momento el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no haya cumplido con el habeas corpus admitido por el Tribunal Constitucional, a fin de que Toledo Manrique pueda atenderse en un nosocomio particular. Agregó, que, han presentado seis informes de médicos legistas donde detalla los males que padece.

"Han revisado al Sr. Toledo en el penal y han revisado la historia clínica que tiene desde que ingresó, han revisado la medicación que toma, lo han entrevistado y han verificado que efectivamente consume los 16 medicamentos para diferentes enfermedades que se consignan en los certificados médicos y como le dijimos al juez: 'no podemos decir cuál es el estado de gravedad de cada una de ellas, porque a la fecha no se le ha hecho una evaluación médica",

De esta manera, se conoció que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al INPE a permitir el traslado del expresidente Alejandro Toledo a la Clínica Privada San Pablo, a fin de reciibr atención médica ambulatoria.