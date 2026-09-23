Alex Segura afirma que existen trabajadores del Congreso vinculados al Movadef: "No es terruqueo"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado Alex Segura, de la bancada de Renovación Popular, afirmó que existen trabajadores del Congreso vinculados al Movadef y Sendero Luminoso. El parlamentario rechazó la postura de Juntos por el Perú, bancada que calificó las acusaciones sobre firmas en planillones como una campaña de 'terruqueo'.

Ante los medios de comunicación, Segura recalcó que existen pruebas que podrían ser materia de investigación, señalando la importancia de verifcar que el personal del Estado no esté ligado al terrorismo.



Bancada de Renovación pide informe a la Dircote

El parlamentario aclaró formalmente que no existe ninguna campaña de 'terruqueo', ya que denuncia que en el Congreso existe personal vinculado a Sendero y el Movadef 'son claras'.

No existe ninguna campaña de 'terruqueo', ya que las evidencias son claras, acá en el congreso hay trabajadores vinculados a Sendero y a Movadef, y tenemos que erradicarlos y ser claros en eso. No podemos permitir que este tipo de gente, que ha pertenecido a grupos tan hostiles y que hayan hecho tanto daño al país, estén en una institución tan importante como el Congreso." mencionó el diputado.

No obstante, la bancada de Renovación Popular solicitó información oficial a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). El grupo parlamentario sostuvo que resulta importante iniciar un proceso formal que evalúe los reportes emitidos sobre los empleados parlamentarios presuntamente involucrados en la firma de dichos planillones.

Segura sobre el problema en las escuelas del país

Por otra parte, el legislador opinó sobre la situación del sistema escolar tras las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori respecto al orden institucional.

Segura planteó fortalecer de manera prioritaria la formación en valores democráticos y patrióticos entre los estudiantes, con el objetivo de prevenir contingencias que pongan en riesgo la convivencia escolar.

No es necesario hacer una reforma (en la educación) pero hay que tratar de inculcarlos valores democráticos y patrióticos en los chicos para que eviten este tipo de cosas que están sucediendo en algunos colegios y no en todos felizmente, agregó Segura en su declaración a la prensa.

Respaldo al mensaje de Fujimori ante las Naciones Unidas

El diputado de Renovación Popular manifestó su coincidencia con el discurso expresado por Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Segura sostuvo que el Estado tiene el deber institucional de brindar apoyo jurídico y amparo legal al personal militar y policial inmerso en investigaciones judiciales.

"Yo estoy totalmente de acuerdo con la presidenta porque es importantísimo dar el soporte legal, defender y proteger a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas que están inmersos en estos juicios innecesarios de tantos años", destacó.

Ante dicho escenario, consideró que corresponde al Congreso de la República verificar el cumplimiento efectivo de las normas aprobadas sobre la seguridad nacional y la defensa del Estado peruano.