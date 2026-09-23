Selección peruana: ¿André Carrillo y Oliver Sonne serán bajas ante Estados Unidos?

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana afronta sus primeros entrenamientos en Estados Unidos con dos dudas para su próximo amistoso. André Carrillo y Oliver Sonne no trabajan a la par del plantel y serían bajas ante Estados Unidos, debido a molestias físicas que obligaron al comando técnico a seguirlos durante esta semana.

Carrillo sería reservado por precaución

André Carrillo presenta una molestia muscular que no sería considerada grave. El atacante del Corinthians no viene participando normalmente de los trabajos colectivos y su ausencia ante Estados Unidos estaría relacionada con una decisión preventiva, con la posibilidad de regresar para los siguientes compromisos.

El caso de Carrillo ya tenía un antecedente antes de incorporarse a la concentración peruana. Corinthians informó el 20 de septiembre que el futbolista sufrió un edema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, situación que le impidió participar en el partido frente a Fluminense.

El comando técnico encabezado por Mano Menezes evaluará la evolución del atacante antes de definir su disponibilidad. Por ahora, la prioridad es evitar que la molestia se agrave y mantenerlo como alternativa para los siguientes amistosos programados durante esta fecha FIFA.

Sonne tiene molestia en la rodilla

En el caso de Oliver Sonne, la situación física es diferente. El lateral presenta una molestia en la rodilla y tampoco trabaja junto al grupo. El jugador podría volver a entrenar con sus compañeros dentro de dos días, por lo que su presencia ante Estados Unidos queda seriamente comprometida.

La información difundida por Ana Lucía Rodríguez, periodista de L1 Max, señala que Sonne presenta una molestia de mayor consideración que la de Carrillo, aunque no se informó que se trate de una lesión grave. El futbolista continuará bajo observación mientras avanza la preparación de la selección.

"Hay dos jugadores que no están trabajando a la par; uno es André Carrillo, que lo decíamos ayer, André tiene una molestia", añadió.

Sonne recién podría entrenar a la par del equipo en los próximos días. Por ello, su participación frente a Estados Unidos dependerá de su evolución. Carrillo también sería reservado por precaución, mientras Menezes analiza las alternativas disponibles para ese encuentro.

✅ EN VIVO Analú Rodríguez desde Orlando



"Carrillo no será tomado en cuenta por precaución, Oliver Sonne recién en dos días podrá entrenar "



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El primer partido de esta gira está programado para el sábado 26 de septiembre, cuando Perú enfrentará a Estados Unidos a las 3:30 de la tarde. Después, la selección disputará amistosos contra México, Canadá y Colombia como parte de su calendario internacional.

La situación de André Carrillo y Oliver Sonne todavía está vinculada a su evolución física. Ambos fueron incluidos en la convocatoria, pero sus molestias les impiden entrenar normalmente. La selección peruana continuará evaluándolos antes del duelo ante Estados Unidos y los siguientes compromisos de la gira.