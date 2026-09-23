Samuel Daza revela chats con López Aliaga y denuncia presunto chantaje previo al Debate Municipal 2026

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por el partido Fuerza Popular, Samuel Daza, reveló conversaciones de presuntos chat sostenidos con el postulante y exburgomaestre Rafael López Aliaga, denunciando ser víctima de un presunto chantaje en la antesala del Debate Municipal 2026 realizado el 22 de septiembre.

Denuncia bloqueo telefónico y acusaciones de falsedad previo al evento electoral

El aspirante a la alcaldía capitalina reportó haber sufrido la inhabilitación de sus plataformas de comunicación personal. Sumado a estos inconvenientes en sus dispositivos móviles, el candidato de Fuerza Popular cuestionó duramente la veracidad de los pronunciamientos emitidos por su contendor respecto al financiamiento de obras públicas en el distrito de Ancón.

"Al levantarme muy temprano he podido ver que mi teléfono está bloqueado, ha habido una suerte de silenciar mi teléfono (...) me han bloqueado la cuenta del WhatsApp el cual no puedo acceder y eso sucede. Son argucias y argumentos que suelen utilizar algunos que creen que pueden tener control sobre uno", indicó.

Asimismo, la representación de la agrupación política sostuvo que los ataques mediáticos y las fallas de acceso a sus cuentas buscan distraer a la ciudadanía del análisis de planes de gobierno. El aspirante reafirmó que las acusaciones sobre aportes presupuestales en infraestructuras locales carecen de sustento documental y forman parte de una estrategia para entorpecer el normal desarrollo de la campaña electoral.

"Ayer en la noche ha dicho otra mentira más, el señor Pinocho ya no es chancho, es Pinocho ahora. Ha dicho que él ha colaborado, ha aportado dinero para la construcción de la Plaza Central de Ancón y eso es totalmente falso. Yo creo que él tiene un serio problema a la hora de no controlar sus emociones cuando quiere decir algo y miente abiertamente". señaló.

Presuntas intimidaciones y rechazo a condicionamientos previo al debate

En el marco de la preparación para la jornada electoral, Samuel Daza denunció haber recibido comunicaciones con presuntas advertencias directas por parte de Rafael López Aliaga para influir en sus intervenciones televisivas . Según detalló, se le habría intentado atribuir responsabilidad política por acontecimientos nacionales ajenos a su postulación municipal con el fin de evitar que aborde cuestionamientos hacia la gestión saliente.

"Soy un hombre de palabra, voy a hablar solamente de propuestas, hasta que llegó un mensaje con el cual me sentí amenazado. ¿Yo qué culpa tengo de los muertos que han pasado? Yo soy candidato y él no me puede condicionar a mí a decir lo que tengo que decir en el debate. Yo me he preparado con varias propuestas metropolitanas respecto al transporte público e inseguridad ciudadana", indicó.

En ese sentido, Samuel Daza reafirmó que acudió al encuentro democrático rechazando cualquier intento de amedrentamiento. El aspirante de Fuerza Popular concluyó que la ciudadanía demanda propuestas concretas frente a los grandes problemas de la capital y no descalificaciones ni condicionamientos en la contienda electoral.