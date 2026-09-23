Diputados de Renovación Popular cuestionan audiencia pública de la Comisión de Constitución que analizó facultades legislativas

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los diputados de Renovación Popular, Roxana Rocha y Frank Krklec, cuestionaron la realizaron de la audiencia pública promovida por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados realizada el día de ayer, martes 22 de septiembre, con la finalidad de recoger opiniones sobre el pedido de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

A través de un oficio formulado ante la titular del grupo de trabajo parlamentario, Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), ambos diputados oficialistas objetaron la legalidad del encuentro realizado en el auditorio Alberto Andrade Carmona, debido a que se desarrolló fuera del plazo establecido por ley para que la Comisión emita su predictamen.

Críticas planteadas a la Comisión

De acuerdo con el texto presentado, Roxana Rocha y Frank Krklec destacan la importancia de escuchar a la ciudadanía para contar con "mayores elementos técnicos" para la deliberación parlamentaria; no obstante, precisan que el plazo para emitir su opinión es de 15 días hábiles, sin posibilidad de prórroga, según el artículo 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Dicho tiempo venció el pasado viernes 18 de septiembre.

Otro cuestionamiento que acusan es no haber sido invitados a la audiencia pública, ni los demás miembros de la Comisión. Además, señalan que el oficio de convocatoria no estuvo acompañado del programa, la relación de expositores, las materias que serían desarrolladas ni la metodología prevista para la participación de los asistentes.

Asimismo, aseveran que los ciudadanos presentes no tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista y que los puntos tratados en la agenda debió contar con una pluralidad de especialistas para formalizar un opinión imparcial, con los fundamentos de cada asociación o gremio presente.

Los diputados Roxana Rocha y Frank Krklec, ambos de Renovación Popular e integrantes de la Comisión de Constitución, le enviaron un oficio a la presidenta del grupo con una serie de observaciones sobre la audiencia ciudadana realizada ayer sobre el pedido de facultades. pic.twitter.com/ErH4hvbB9p — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 23, 2026

¿Qué temas se abordaron en la audiencia?

Tal como se pudo conocer, la jornada se desarrolló en tres bloques, donde se abordaron temas en materia de indígena y ambiental, derechos humanos y seguridad ciudadana, y laboral.

Cada sección tuvo panelistas especializados en los temas abordados. Por ejemplo, estuvo presente la asesora técnica de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la directora el Movimiento Manuela Ramos, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Cabe precisar que, en sus respectivas presentaciones, los invitados expresaron su rechazo a que el Ejecutivo reciba las facultades legislativas planteadas, por considerar que vulneran los derechos de las poblaciones que representan.

Como se recuerda, desde la administración de Keiko Fujimori buscan legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otras, por un período de 120 días.

Finalmente, como los diputados y senadores se encuentran en semana de representación, Giannina Avendaño anunció la semana pasada que la elaboración del predictamen correspondiente se verá desde el lunes 28 de septiembre.